vor 32 Min.

Falscher Polizist aus der Region kommt vor Gericht

Er gehörte zu einer großen Bande von Callcenter-Betrügern, brachte Senioren um sechsstellige Beträge - auch im Landkreis Günzburg. Jetzt steht er vor Gericht.

Von Alexander Sing

Sie rufen alte Menschen an, geben sich als Polizisten oder Staatsanwälte aus, erzählen ihnen Lügengeschichten und setzen sie unter Druck. Das Ziel ist, an Geld und Wertgegenstände der Opfer zu kommen. Seit Jahren arbeitet die Polizei sich an solchen Callcenter-Betrügern ab, auch im Landkreis Günzburg gab es immer wieder Vorfälle.

Im Februar gelang es den Behörden, durch koordinierte Razzien in Deutschland und in der Türkei einen internationalen Betrügerring zu zerschlagen. Nun wird einem der Mittäter dieser Callcenter-Mafia am Landgericht in Memmingen der Prozess gemacht.

Der Angeklagte holte das Geld vor Ort ab

Am Montag um 10.30 Uhr wird gegen den 29 Jahre alten Harun B. verhandelt. Dem Deutschen, der bis zu seiner Verhaftung in Württemberg an der Grenze zum Kreis Neu-Ulm wohnte, wird unter anderem Banden- und gewerbsmäßiger Betrug in vier Fällen vorgeworfen. Er soll seit März 2019 mit mindestens acht von der Türkei aus agierenden Mittätern gezielt ältere Menschen um hohe Summen betrogen haben.

Der Angeklagte holte das Geld teils selbst als falscher Polizist ab, so auch bei einem Fall in Günzburg, bei dem er von einer 79-Jährigen 30.000 Euro erhielt und dafür 3000 Euro Provision kassierte.

Auch Fälle aus Württemberg und Düsseldorf vor Gericht

Gleiches Schema auch bei zwei Betrugsfällen in Esslingen und Nürtingen (Baden-Württemberg), wo der Angeklagte Beute im Wert von insgesamt 138.000 mitnahm und 5000 Euro Provision bekam. Im vierten Fall fungierte B. als Bote und brachte die Beute eines Betrugs in Düsseldorf für eine Provision von 7500 Euro in die Türkei.

Nach Auskunft des Landgerichts Memmingen ist der Angeklagte voll geständig, als Zeugen sind ausschließlich Polizeibeamte der ermittelnden Dienststellen geladen. Daher wird bereits für Montag ein Urteil erwartet. Der Strafrahmen für gewerbsmäßigen Betrug liegt zwischen sechs Monaten und zehn Jahren.

