vor 27 Min.

Fast alle Corona-Patienten sind wieder genesen

Das sind die aktuellen Zahlen für den Landkreis Günzburg.

Im Landkreis Günzburg bleibt es mit Stand Dienstagnachmittag um 14.45 Uhr nach Angaben des Landratsamtes bei 237 Corona-Fällen. Wieder genesen sind demnach 232 Personen (plus zwei). Verdachtsfälle gibt es drei (minus eins), in Quarantäne sind 15 (plus zwei). Die Zahl der Todesfälle bleibt weiter bei vier. (zg)

Themen folgen