vor 46 Min.

Fingerzeig für die duale Ausbildung

Infoabende für Eltern von Drittklässlern

Nach den positiven Rückmeldungen im vergangenen Jahr werden auch 2019 die Eltern der Drittklässler frühzeitig über die schulischen und beruflichen Möglichkeiten ihrer Kinder in der Zukunft aufgeklärt. Unter dem Titel „Wege zum lebenslangen Lernen“ haben Eltern der Drittklässler im Landkreis Günzburg die Möglichkeit, sich nach der Auftaktveranstaltung an der Grundschule Jettingen-Scheppach noch an insgesamt vier verschiedenen Veranstaltungsorten über das bayerische Bildungssystem und weiterführende Wege in ein Berufsleben zu informieren.

Diese Elternabende sind ein Kooperationsprojekt der Schulberatung, des Arbeitskreises Schule–Wirtschaft sowie den Wirtschaftskammern. Zu Beginn der Veranstaltungen informieren die Beratungslehrkräfte über das bayerische Schulsystem, mögliche Abschlüsse und Anschlüsse. Ein Vertreter der Industrie- und Handelskammer oder der Handwerkskammer zeigt anschließend, welche Möglichkeiten heutzutage mit einer erfolgreich abgeschlossenen dualen Ausbildung vorhanden sind. Bevor die Eltern die Möglichkeit haben, Fragen in die Diskussion einzubringen, zeigen Vertreter aus der Wirtschaft anhand ihres Werdeganges, dass eine berufliche Karriere nicht nur mit Abitur und Studium gelingen kann. (zg)

25. März Grundschule Balzhausen, 27. März Grundschule Leipheim, 28. März Grundschule Deisenhausen, 4.0 April Grundschule Wasserburg. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Eine Veranstaltung dauert eineinhalb Stunden.

