vor 33 Min.

Fördermittel für ein beispielhaftes Projekt

Ex-Minister Josef Miller besucht die Baustelle der Psychosozialen Hilfsgemeinschaft auf dem BKH-Gelände.

Von Walter Kaiser

Josef Miller war voll des Lobes. Was der Verein „Psychosoziale Hilfsgemeinschaft (Arbe)“ in Günzburg und Umgebung leiste, sei beispielhaft, ja herausragend. Der frühere bayerische Landwirtschaftsminister und jetzige Vorstandsvorsitzende der Bayerischen Landesstiftung hatte bei seinem Besuch im ehemaligen Haus 57 des Bezirkskrankenhauses freilich mehr zu bieten als nur anerkennende Worte – nämlich einen Förderbescheid der Landesstiftung in Höhe von 84000 Euro. Der Verein kann das Geld gut gebrauchen. Denn die derzeit laufende Sanierung des mehr als 70 Jahre alten Gebäudes in der Nähe des Reisensburger Kindergartens kostet rund 1,4 Millionen Euro.

Josef Miller war gestern auf Vermittlung des CSU-Landtagsabgeordneten Alfred Sauter nach Reisensburg gekommen. Die Arbe, so drängte Sauter nach Angaben Millers immer wieder, verdiene eine Förderung durch die Landesstiftung. Denn das Projekt des Vereins ist mehr als nur ambitioniert, wie auch die beiden Vorsitzenden Gerhard Fischer und Joseph Joas den Gästen erläuterten.

Haus war in einem desolaten Zustand

Wie mehrfach berichtet, unterstützt der vor knapp 15 Jahren gegründete Verein psychisch Kranke in vielfacher Hinsicht – durch Arbeit, Sozialkontakte, Unterkünfte, Beratung und Hilfen im Alltag oder eine Selbsthilfegruppe Depression. Ein Domizil hat der Verein im ehemaligen BKH-Haus 57 in Reisensburg gefunden. Das 1946 erbaute Haus war in einem desolaten Zustand. Rund 1,4 Millionen Euro sind nötig, um das Gebäude zu sanieren und den künftigen Erfordernissen anzupassen. Eingerichtet werden Werkstatträume, eine Wohnung für einen Hausmeister sowie sieben Wohnungen für psychisch Kranke. Menschen also, „die in der Gesellschaft und auf dem Arbeitsmarkt wenig Chancen haben“, wie Miller betonte und die Verdienste des Vereins würdigte. In die Sanierung, die Anfang kommenden Jahres abgeschlossen sein soll, investiert der Verein zwar eigene Mittel und jede Menge ehrenamtliche Arbeit, allein wäre das Projekt aber nicht zu stemmen. Nur mit Unterstützung des Bezirks Schwaben, der Aktion Mensch, zahlreicher privater Gönner und Förderer oder der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, können die Vorhaben umgesetzt werden. Grundlage des Vereins sind ferner Firmen und Privatleute, die Arbeitsaufträge an die Beschäftigten der Arbe vergeben. Nun also greift auch die Landesstiftung dem Verein mit 84000 Euro unter die Arme. Bei künftig noch anfallenden Investitionen könnten weitere Förderanträge bei der Landesstiftung gestellt werden, stellte der Vorstandsvorsitzende in Aussicht. „Das Geld ist bei Ihnen gut angelegt.“

Bauarbeiten in sechs Monaten abgeschlossen

Haus 57 ist noch eine große Baustelle, wie Miller und Sauter, Bezirksrätin Stephanie Denzler, die Stellvertreterin des Landrats, Monika Wiesmüller-Schwab, und Johannes Schropp, der Behindertenbeauftragte des Landkreises, bei einem Rundgang durch das Gebäude feststellen konnten. In gut sechs Monaten, so der Plan, sind die Umbauarbeiten abgeschlossen. Dann haben psychisch Kranke jene Hilfe, die ihnen gebühre, wie Josef Miller abschließend betonte. „Und zwar nach dem christlichen Menschenbild.“

