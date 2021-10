Fußball

11:58 Uhr

Fußballer des TSV Offingen wollen den Blutkrebs ins Aus kicken

Gemeinsam gegen den Blutkrebs: Der TSV Offingen beteiligt sich unter anderem mit (von links) Christian Herbolzheimer, Lukas Kircher, Mete Sesigür, Felix Mäusle und Niklas Ferner an der Aktion „Fußballhelden“ der DKMS.

Plus 20 Spieler des Kreisligisten TSV Offingen beteiligen sich bei der Aktion „Fußballhelden“ der DKMS. Was die Sportler antreibt und wie das Mitmachen funktioniert.

Von Peter Wieser

Die Idee ist einfach: Man gewinnt innerhalb seines Vereins Mitglieder, die bereit sind, sich bei der DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) als Stammzellenspender registrieren zu lassen. Dann meldet man sich an und erhält anschließend die gewünschte Anzahl an Registrierungskits zugesandt. Der TSV Offingen ist bei der in diesem Oktober 2021 gestarteten Aktion „Fußballhelden - gemeinsam Blutkrebs ins Aus kicken“, dabei. Warum? Für den Kreisliga-Fußballer Christian Herbolzheimer ist die Sache ganz einfach: „Blutkrebs kann jeden treffen.“

