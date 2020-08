17:30 Uhr

Große Ankündigung: Kulturfestival im Kloster Wettenhausen

Schwester Amanda Baur, die Piorin des Dominikanerinnenklosters Wettenhausen, ist schon jetzt gespannt, was da am 4., 5. und 6. September im Klostergarten geboten wird. Darauf freuen sich auch (von links) Geschäftsführer Hubert Hafner junior, Landrat Hans Reichhart und Mitorgsanisator Herman Skibbe.

Am ersten Wochenende im September kommen verschiedenste Künstler im Kloster Wettenhausen zu einem Festival zusammen. Warum das so ist und was Gäste erwartet.

Von Till Hofmann

„Feuer und Flamme“ seien die Schwestern gewesen, als sie hörten, was der Landkreis Günzburg am ersten Septemberwochenende im Obstbaumgarten des Klosters Wettenhausen vorhat. Von dieser Reaktion berichtete am Donnerstagvormittag Hubert Hafner junior, der Geschäftsführer der gemeinnützigen Kloster Wettenhausen Entwicklungs GmbH. Dort soll vom 4. bis 6. September die Vielfalt des kulturellen Lebens Corona zum Trotz gezeigt werden. Künstler fast ausschließlich aus der Region treten auf.

Das Veranstaltungswochenende ist dreigeteilt: Musik und darstellende Kunst steht am Freitag auf dem Programm. Am Samstag teilen sich elf Einzelkünstler und Gruppen die Bühne unter freiem Himmel – darunter sind zwei Premieren und ein Musiker, dessen Reiseweg nach Wettenhausen beachtlich ist.

Zwei Premieren auf dem Festival in Wettenhausen

Daniel Tomann-Eickhoff ist Flötist des NDR Elbphilharmonie Orchesters und wird zeigen, was in seinem Instrument so alles steckt. Stella Mae, eine junge Liederschreiberin aus Ebersbach, hat ihren ersten Auftritt.

Und die „MS Good Company“ gab’s vorher gar nicht. Die vier Mitglieder umfassende Band wurde eigens gegründet. Der Gig vor Klostermauern war offensichtlich die Initialzündung. Die beiden Buchstaben „MS“ stehen für Peter Miller und Elias Smalko, die ihr Projekt entscheidend vorangetrieben haben. Sie haben auch eine gemeinsame Verbindung zu Wettenhausen, denn dort steht ihr Gymnasium. Unablässig proben seit eineinhalb Wochen die jungen Männer, zu denen noch Lukas Grimm und Moritz Fischer gehören. Das gilt auch für diesen Freitag und Samstag und die kommende Woche. „Nur am Sonntag ist Ruhetag“, sagt Peter Miller während des Pressegesprächs vor Ort.

Gespielt wird in Wettenhausen bei jedem Wetter

Etwas länger Zeit – so um die drei Wochen – hatten Jenny Schack, die Sprecherin des Landratsamtes, und der Burgauer Musiker und Musikproduzent Hermann Skibbe, der sich fast einen Sport daraus gemacht hat, mit heißer Nadel und viel Mundpropaganda die Künstlerinnen und Künstler nach Wettenhausen zu holen. Absagen hat es offenbar keine gegeben. Jeder wollte auftreten bei „Come ToGZer“, eine Skibbesche Wortschöpfung.

Das Veranstaltungswochenende schließt, passend zum Ort, am 6. September mit einem Open-Air-Gottesdienst mit Weihbischof Florian Wörner ab. Die Kempter-Messe wird aufgeführt. Und anschließend greift der Weihbischof selbst zur Zither und spielt darauf. Mit einem musikalischen Frühschoppen klingt der letzte der drei Tage aus. „Gespielt wird bei jeden Wetter“, sagt Mitorganisator Skibbe und bittet die Gäste, „auch bei jedem Wetter zu kommen“.

Hier geben Peter Miller von "MS Good Company" und Hermann Skibbe schon einen kleinen Vorgeschmack:

Die Musiker Peter Miller und Hermann Skibbe (von links) geben schon einmal eine kleine Kostprobe. Video: Till Hofmann

Festival und Corona? - Beteiligte sagen ja

Der Landkreis stellt nicht nur das technische Equipment, bespielt den Ort und leitet die Organisation des Festivals. Den Zuschauern werden auch Regenponchos gegen ein geringes Entgelt und in begrenzter Stückzahl angeboten; und Schutzmasken, falls jemand seine zuhause vergessen haben sollte (nur solange Vorrat reicht). Denn Maskenpflicht (nicht am Platz selbst) besteht auch in ausgewiesenen Bereichen in Wettenhausen. Das Abstandsgebot und die übrigen Hygieneregeln in Corona-Zeiten gelten ebenso.

Kann man mit solchen Einschränkungen einen Konzertabend oder eine Messe überhaupt genießen? Die Beteiligten waren sich einig darin, dass dem so ist. „Die Alternative wäre gewesen, einfach nichts zu machen“, sagt Landratsamtssprecherin Schack. Und genau das wollte Günzburgs Landrat Hans Reichhart nicht.

Fixkosten für das Festival übernimmt der Landkreis

Während der Corona-Krise, die noch nicht vorüber ist, hätten die Kulturschaffenden vielerorts nur mit Absagen zu tun gehabt. Theater konnte nicht mehr gespielt werden, Konzerte wurden reihenweise gestrichen. „Und wir wollen nun zeigen, dass manches trotz Corona geht“, sagt Reichhart.

Der Landkreis übernimmt die Fixkosten in Höhe von 12.000 Euro; Geld, das zum Teil in die landkreisweite Veranstaltungsreihe „Musikalischer Frühling“ gesteckt worden wäre, wenn sie denn stattgefunden hätte. Dazu kommen noch 5000 Euro der Sparkasse Günzburg-Krumbach als Förderung.

Pro Veranstaltungstag können online und im Vorverkauf insgesamt bis zu 200 Karten gekauft werden. Mehr Besucher sind durch die Beschränkungen nicht möglich.

Weitere Informationen finden Sie hier:

Wer tritt auf und wie komme ich an Karten für "Come ToGZer"? 1 / 10 Zurück Vorwärts Was? Wann? Wo? Am 4., 5. und 6. September findet die Veranstaltung „Come ToGZer“ des Landkreises Günzburg im Zusammenwirken mit dem Verein Kulturbund Schwablantis statt. Veranstaltungsort ist jeweils der Klostergarten. Am Samstag und Sonntag ist jeweils um 19 Uhr Beginn. Der Gottesdienst unter freiem Himmel am Sonntag fängt um 10 Uhr an.

Eintrittspreise Am Freitag 10 Euro, am Samstag 15 Euro und am Sonntag 2 Euro.

Künstler Freitag: Mark Poppe & Monika Reichelsdorfer mit „Lieblingslieder“. Die Neue Bühne Ichenhausen spielt ihr Stück „Striptease“. Samstag: Skibbe & Frieds unplugged, Joe Gleixner, Susanne Rieger, Diezer Endris, Johann Eberle, MS Good Company (extra aus Anlass der Veranstaltung gegründet), Tobi Wiedenmann; Spezialgast: Daniel Tomann-Eickhoff; Moderation: Jenny Schack. Sonntag: Antiqua Ensemble Günzburg (unter der Leitung von Bernhard Löffler), Weihbischof Florian Wörner, Lea Maria Löffler, Musikverein Wettenhausen. Alle drei Tage: Kunst im Klostergarten mit Skulpturen von Roland Bögner.

Karten Einzelkarten können erworben werden, außerdem Karten für zwei oder vier Personen. Die Karten gibt es nur online oder im Vorverkauf.

Online Unter www.reservix.de, Stichwort „Come ToGZer“. Dann noch den Veranstaltungstag bestimmen und die Zahl bzw. Art der Plätze.

Vorverkaufsstellen Buchhandlung Hutter in Günzburg, Kulturamt Burgau, Buchhadlung Pfob und Kerzen Bader (beide Burgau) sowie Kircher Lebensmittel in Wettenhausen.

Dauer Für die Abende und den Sonntag sind jeweils maximal drei Stunden für die gesamte Veranstaltung angedacht.

Corona-Beschränkungen Pro Veranstaltungstag werden maximal 200 Tickets abgegeben. Die Gäste werden entsprechend ihrer Reservierungen Bänken oder Stühlen zugewiesen. Auf dem Klostergelände selbst besteht keine Maskenpflicht, wohl aber im Essens- und Toilettenbereich. Daten der Besucher werden aufgenommen. (ioa)

Parkmöglichkeit Im Klosterhof.

Besonderheiten Zwei Premierenauftritte am Samstag (Stella Mae und MS Good Company), ein Profi-Flötist aus Hamburg (Daniel Tomann-Eickhoff) und ein Weihbischof an der Zither (Florian Wörner).





