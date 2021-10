Autofahrerin wird bei Auffahrunfall in Günzburg von Airbag verletzt

Das Auto einer Frau wird in Günzburg in einen Unfall verwickelt. Der Airbag, der sie eigentlich schützen sollte, verletzt dabei die Fahrerin.

Airbags sind eine tolle Erfindung. Sie schützen die Fahrzeuginsassen bei einem Unfall bis zu einem gewissen Maß vor schwerwiegenden Verletzungen. Doch bei einem Auffahrunfall in Günzburg verletzte ein Airbag die Autofahrerin erst. Laut Polizei war ein junger Autofahrer am Montagmittag mit seinem BMW auf dem Gelände zwischen V-Markt und Kino auf Höhe der Firma Bästlein unterwegs. Als er aus unbekannter Ursache ein Stück zurücksetzte, kollidierte sein Auto mit einem hinter ihm fahrenden Mini. Durch den Aufprall wurde in diesem Fahrzeug der Airbag ausgelöst, was zu einer Handverletzung der Fahrerin führte. An den beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 6500 Euro. (AZ)