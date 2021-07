Die Absolventen der Maria-Theresia-Mittelschule Günzburg

Mit einer stimmungsvollen Abschlussfeier wurden die Schülerinnen und Schüler der Maria-Theresia-Mittelschule in einen neuen Lebensabschnitt verabschiedet.

„You can get it if you really want“ - Jimmy Cliffs Song bildete den inhaltlichen Rahmen der stimmungsvollen Abschlussfeier der 9. Jahrgangsstufe der Maria-Theresia-Mittelschule Günzburg. Schulleiter Ralf Klügl und Konrektorin Simone Kittner-Staib verabschiedeten zusammen mit den Klassenlehrkräften Simone Meder, Josef Lux und Angela Rothbauer und Simone Kittner-Staib die Klassen 9 aG, 9 bG und 9 dP.

Die besten Leistungen wurden in Günzburg geehrt

Die Jahrgangsbesten – Lara Ljubicic (Notenschnitt 1,8), Sebastian Luchian (2,1) und Mohammad Hasani (2,3) – wurden für ihre hervorragenden Ergebnisse ausgezeichnet. Nicht nur die Schulbesten, sondern auch die Schüler mit den besten Projektarbeiten in den Fächern Wirtschaft (Tom-Dariusc Jung, 9 bG), Technik (Leon Gitt, 9 aG) und Soziales (Duygu Safak, 9 bG) sind geehrt worden. Bester Schüler der Praxisklasse war Lorenzo Marconi (2,4 und beste Projektarbeit im Fach Technik).

Gesponsert wurden die Preise von der VR-Bank Donau-Mindel. Die Schülerin Lara Ljubicic wurde zusätzlich als Schulbeste mit dem Ehrenpreis der Stadt Günzburg, dem Maria Theresien Taler ausgezeichnet.

Mit dem Wunsch „Halte an einem Traum fest, du kannst es schaffen, wenn du es wirklich willst“ wurden diese erfolgreichen Schülerinnen und Schüler dann mit dem Abschlusszeugnis in der Hand in einen neuen Lebensabschnitt verabschiedet:

Klasse 9 aG der Maria-Theresia-Mittelschule Günzburg

Umut Can Akbulut (Günzburg), Berat Alkan (Günzburg), Arda Arayan (Günzburg), Berin Celepci (Günzburg), Berna Celepci (Günzburg), Sevimgül Celepci (Günzburg), Dino Galinec (Günzburg), Lisa-Marie Geiger (Wasserburg), Leon Gitt (Günzburg), Mohammad Hasani ( Leipheim), Emre Kilic (Günzburg), Enes Kircicek (Günzburg), Lara Ljubicic ( Ichenhausen), Leon Ljubicic (Ichenhausen), Sebastian Luchian (Wasserburg), Mauledin Nasseri (Günzburg), Aleksandr Pastukhov (Günzburg), Sasa Pejnovic (Günzburg), Arlind Percuku (Günzburg), Dennis Reiswich (Leinheim), Gökdeniz Simsek (Günzburg), René Tauchert (Reisensburg), Jannik Weber (Leipheim), Reneta Zartova (Wasserburg), Arbenita Zeneli (Ichenhausen)

Klasse 9 bG der Maria-Theresia-Mittelschule Günzburg

Nils Ahlborn (Reisensburg), Arthur Anaskin (Günzburg), Regina Berg (Günzburg), Dvina Dobric (Günzburg), Selin Efe (Günzburg), Sascha Erochow (Günzburg), Hana Galinec (Günzburg), Ina Galinec (Günzburg), Jean Claude Glöggle (Günzburg), Simon Indra (Günzburg), Tom-Dariusc Jung (Günzburg), Kim Makles (Günzburg), Nicole Maslov (Günzburg), Georgina-Dorottya Olàh (Günzburg), Johanna Pillmayer (Günzburg), Drilon Rudaj (Günzburg), Djamil Ruitz (Günzburg), Duygu Safak (Günzburg), Julia Schaupp (Günzburg), Christina Schoppert (Günzburg), Marcel Stiastny (Günzburg), Büsra Tamgüc (Günzburg), Ahmetcan Ulutas (Günzburg), Alexandra Wirz (Günzburg).

Klasse 9 dP

Niklas Boden (Günzburg), Berat Delen (Günzburg), Raluca-Gabriela Iuhasz (Krumbach), Alen Stjepan Kukec (Ichenhausen), Lorenzo Marconi (Kleinkötz), Rasan Mohammed (Günzburg), Ileana-Claudia Nemes (Krumbach), Natalia Xhikollari (Günzburg). (AZ)