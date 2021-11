Diebstahl-Serie in Günzburger DHL-Paketzentrum: Lkw-Fahrer vor Gericht

Plus Mehr als 20 Pakete waren verschwunden. In allen lagen Handys und Ähnliches. Der Sicherheitsdienst kam einem Mann auf die Spur - auch seine Frau arbeitete hier.

Eine Serie von Paketdiebstählen zwischen Mai und Oktober 2019 im DHL-Paketzentrum Günzburg hat der Deutschen Post eine Menge Arbeit gemacht - und einem Mann jetzt eine Haftstrafe auf Bewährung gebracht. In 23 Fällen waren Pakete verschwunden, allesamt fast ausschließlich mit Handys befüllt. Nachdem die Empfänger sich beschwert hatten, kam man dem Diebstahl mit Detektivarbeit auf die Spur. Doch nur für einen Teil der Taten ist der Angeklagte vom Schöffengericht in Günzburg nun verurteilt worden.