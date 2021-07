Kein Zutritt ohne Maske: Mann beleidigt Mitarbeiterin in Günzburg

Ein 41-Jähriger hat seinen Mund-Nasen-Schutz nicht dabei und darf deswegen eine Tankstelle in Günzburg nicht betreten. Doch auch ohne Maske wird ihm der Zutritt verweigert.

Ein 41-jähriger Mann hat am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr der Polizei per Notruf mitgeteilt, dass ihm der Zutritt zu einer Tankstelle in Günzburg verwehrt wird, da er seinen Mund-Nasen-Schutz vergessen hatte. Als er kurz darauf mit Maske wieder in die Tankstelle wollte, wurde ihm der Zutritt jedoch erneut nicht gestattet. Die 31-jährige Mitarbeiterin hatte ihm erklärt, dass er ohne Mund-Nasen-Schutz nicht bedient werde und er die Tankstelle verlassen solle. Daraufhin wurde sie laut Polizei mit üblen Beschimpfungen beleidigt. Sie verweigerte ihm deshalb auch mit Maske den Zutritt, was wiederum derbe Beleidigungen zur Folge hatte. (AZ)