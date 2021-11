Kleintransporter fährt in Günzburg an ein Hauseck und dann davon

Es muss einen kräftigen Ruckler gemacht haben, als in Günzburg ein Kleintransporter in ein Hauseck fuhr. Doch der Fahrer suchte das Weite - jetzt sucht ihn die Polizei.

Vermutlich ein Kleintransporter stieß laut Polizei in Günzburg am Mittwoch gegen 13.15 Uhr in der Rathausgasse gegen ein Hauseck und beschädigte dieses. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person mit dem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Unfallflucht in Günzburg: Die Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)