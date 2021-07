Kritik im Günzburger Stadtrat: Alfred Sauters Hilfe ist nicht erwünscht

Plus Stadträtin Angelika Fischer (GBL/Grüne) spricht über die mögliche Landesgartenschau in Günzburg und warum sie und ihre Fraktion keine Unterstützung von Alfred Sauter wollen.

Dass die Stadt Günzburg eine der drei Landesgartenschauen der Jahre 2030 bis 2032 ausrichten möchte, ist schon länger bekannt. Dass der fraktionslose Landtagsabgeordnete Alfred Sauter sich für diese Bewerbung eingesetzt hat und um Unterstützung bei den entsprechenden Entscheidungsträgern warb, löste in der Region nicht überall Freude aus. Auch nicht bei Stadträtin Angelika Fischer (GBL/Grüne). Sie ist zugleich stellvertretende Landrätin und hat in der jüngsten Stadtratssitzung deutliche Worte für Sauter gefunden.