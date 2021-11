Mann bedroht in Günzburg mit einer Waffe mehrere Menschen

Eine Waffe hat ein Mann in Günzburg am Sonntagnachmittag auf mehrere Menschen gerichtet. Ein Mann, den er im Streit damit bedrohte, flüchtete.

Die Polizeiinspektion sucht Zeugen eines beunruhigenden Vorfalls, der sich am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Parkstraße an der Einmündung in die Augsburger Straße ereignet hat. Eine Zeugin beobachtete laut Polizei einen Streit zwischen zwei Männern. Zwischen den beiden Männern sei es zunächst zu einem Gerangel gekommen. Im weiteren Verlauf des Streites wurde einer der Beteiligten von seinem Kontrahenten, laut der Zeugin, mit einer Pistole bedroht. Der mit der Waffe bedrohte Mann flüchtete anschließend mit seinem Auto, das ein Wertinger („WER“) Kennzeichen trug.

Der Täter flüchtet mit der Pistole auf dem Fahrrad

Der Kontrahent mit der Pistole fuhr laut Zeugin anschließend mit seinem Fahrrad davon. Dabei richtete er die Pistole noch auf vorbeifahrende Fahrzeuge. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Identität der beiden Widersacher ist derzeit unbekannt. Ob es sich bei der Pistole um eine echte Schusswaffe oder um eine sogenannte Schreckschusswaffe handelte, ist ebenfalls unbekannt. Der Täter, der mit der Waffe drohte, war etwa 35 Jahre alt, schlank und etwa 180 cm groß. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den beiden Männern machen können, die die Auseinandersetzung hatten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)