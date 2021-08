Mann stürzt in Günzburg aus dem Fenster

Weil er sich vermutlich zu weit aus dem Fenster gelehnt hat, ist ein junger Mann aus dem 1. Stock eines Gebäudes gestürzt. Er zog sich schwere Verletzungen zu.

Ein 20-Jähriger Mann ist am Freitagabend gegen 18.30 Uhr aus dem Fenster des 1. Stock eines Gebäudes in der Lindenallee in Günzburg gestürzt und sich schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann hatte sich nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei zu weit aus dem Fenster gelehnt und das Gleichgewicht verloren. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Fremdverschulden kann laut Polizei ausgeschlossen werden. (AZ)