Vergewaltigung der Ehefrau: Günzburger steht vor dem Landgericht

Plus Ein Günzburger soll seine Ehefrau über Jahre hinweg geschlagen, bedroht und auch vergewaltigt haben. Zwei Mal sei die Tochter dazwischen gegangen. Jetzt beginnt der Prozess gegen ihn.

Unter anderem wegen Körperverletzung mit versuchter Nötigung und Bedrohung, einer gefährlichen Körperverletzung sowie einer Vergewaltigung mit gefährlicher Körperverletzung steht ein 1978 in Günzburg geborener Türke ab Mittwoch, 10. November, vor dem Landgericht Memmingen. Es sind bereits drei weitere Verhandlungstage terminiert. Was genau wird ihm vorgeworfen?