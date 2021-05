Günzburg

Plötzlich fliegt ein Stein durch die Frontscheibe

Ein Steinwurf im Straßenverkehr beschäftigt die Polizei in Günzburg.

Eine 46-jährige Autofahrerin schildert, was sie am 4. Mai 2021 in Günzburg erleben musste.

Die 46-jährige war mit ihrem Auto stadtauswärts auf der Ulmer Straße in Günzburg unterwegs, als aus linker Position urplötzlich ein faustgroßer Stein auf ihre Frontscheibe knallte, die dadurch zerbarst. Trotz des gehörigen Schrecks konnte die Frau ihr Fahrzeug anschließend ohne weiteren Schaden abstellen. Der Polizei gegenüber schilderte sie weiter, sie sei sofort ausgestiegen und habe die unmittelbare Umgebung abgesucht. Dabei konnte sie weder den Stein noch einen potenziellen Täter finden. Eine zufällige Verursachung durch einen anderen Verkehrsteilnehmer schloss die Geschädigte allerdings aus. Es sei an diesem Dienstag, 4. Mai 2021, gegen 16.15 Uhr niemand außer ihr in dem Bereich unterwegs gewesen. 1000 Euro Schaden Die Polizei in Günzburg spricht von gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Den Schaden schätzt sie auf 1000 Euro. (AZ) Lesen Sie auch: Lastwagen kippt bei Gundelfingen in Baggersee: Sachschaden steht fest

