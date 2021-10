Spatenstich für ein neues Kinderhaus in Günzburg

Die Eröffnung des Interimsbaus am Leitenweg in Günzburg ist bereits für November geplant. Eltern und Kinder können Vorschläge machen, wie er heißen soll.

Für das neue Kinderhaus am Leitenweg in Günzburg ist kürzlich der offizielle Spatenstich gesetzt worden. Dieses öffnet seine Türen ab November mit einer Krippen- und drei Kindergartengruppen für insgesamt 90 Kinder. „Unsere Stadt Günzburg wächst stetig in allen Bereichen und es freut uns sehr, dass immer mehr junge Familien Günzburg als ihre neue Heimat wählen. Mit dieser Entwicklung einhergehend steigt auf rasante Art und Weise auch der Bedarf an Kita-Plätzen. Im Rahmen unserer Kita-Offensive gelingt es mit diesem Modulbau, schnellstmöglich ein weiteres Angebot zu schaffen. 75 Kindergartenkinder und 15 Krippenkinder sollen dort einen Ort zum Lernen, Entdecken und Toben finden. Mit den Johannitern haben wir einen absolut kompetenten und flexiblen Träger für dieses Projekt gewinnen können“, erklärt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ( SPD) in der Mitteilung der Johanniter.

Damit beim Spatenstich nicht nur erwachsene Fachfrauen und -männer anwesend waren, kamen Lena, Emma, Lena und Felix vom Kinderhaus Hagenweide und unterstützten tatkräftig. Zur Belohnung für die Hilfe gab es nicht nur Butterbrezeln, sondern die Helme und Spaten wurden den Helfern für den nächsten Einsatz geschenkt.

Kinderhaus in Günzburg: Eine Interimslösung für drei Jahre

Der Modulbau wird die nächsten drei Jahre am Leitenweg als Interimslösung dienen. Inklusive der Mietkosten für diese drei Jahre belaufen sich die Kosten für das Projekt auf eine Summe von 1,1 Millionen Euro. Es liegt nicht nur ein besonderes Augenmerk auf Funktionalität und Nachhaltigkeit, sondern vor allem auf einer ansprechenden Außenanlage und einem modernen und einladenden Innenausbau.

„Die Johanniter sind langjähriger Betreiber von Kindereinrichtungen, allein in unserem Verbandsgebiet betreiben wir 24 Einrichtungen, und stehen den Kommunen, wie in diesem Fall der Stadt Günzburg, sehr gerne mit Konzepten, Rat und Tat auch bei schnellen Übergangslösungen gern als zuverlässiger Partner zur Seite“, freut sich Michael Rettenmaier, Mitglied des Regionalvorstandes der Johanniter in Bayerisch-Schwaben.

Eltern und Kinder können Vorschläge für den Namen der Einrichtung machen

„Wir wollen alle Eltern und Kinder herzlich einladen, sich an der Namensfindung zu beteiligen. Für den besten Vorschlag, der durch ein Gremium, bestehend aus Vertretern der Stadt und der Johanniter, ausgewählt wird, verlosen wir eine Familien-Jahreskarte für unser Waldbad“, sagte Oberbürgermeister Jauernig.

Da das neue Kinderhaus am Waldrand gelegen ist und nach einem naturpädagogischen Konzept gearbeitet wird, sollten sich die Namensvorschläge um die Themen Natur, Tiere oder Pflanzen drehen. Die Vorschläge können per E-Mail an die Adresse kita.guenzburg@johanniter.de eingereicht werden. Alle Vorschläge, die bis zum 15. Oktober eingegangen sind, werden bei der Auswahl berücksichtigt.

Alle interessierten Eltern können sich bei Fragen oder bei Bedarf an einem Platz für ihr Kind bei Karina Ullmann, Leitung des Kinderhauses, melden, entweder telefonisch unter 08221/2740505 oder per E-Mail unter kita.guenzburg@johanniter.de (AZ)