Günzburg

vor 1 Min.

Überraschende Wahl: Neuer Kommandant bei der Feuerwehr Günzburg

Plus Christian Eisele erhält nach 18 Jahren keine Mehrheit mehr bei der Wahl zum Feuerwehrkommandanten in Günzburg. Das Ergebnis könnte kaum knapper sein. Wie es dazu kam.

Von Michael Lindner und Mario Obeser

44 zu 42 – so lautet das offizielle Ergebnis bei der Wahl zum Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Günzburg. Viel knapper hätte es kaum ausgehen können, doch am Ende setzte sich Christoph Stammer gegen Amtsinhaber Christian Eisele durch. Wie so häufig im Leben, lagen auch an diesem Abend Freude und Enttäuschung nah beieinander. Wie kam es zu der überraschenden Abwahl?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen