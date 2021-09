Günzburg

06:00 Uhr

Warum in der Stadt Günzburg weniger gemäht wird

Plus Manch einer wundert sich angesichts nicht gemähter öffentlicher Grünflächen. Das ist von der Stadt so gewollt, wegen des Projekts "Stadtgrün naturnah".

Von Michael Lindner

"Vergisst die Stadt Günzburg an mehreren Stellen zu mähen?" - diese Frage tauchte bei einigen Bürgerinnen und Bürgern in der Vergangenheit auf und wurde auch Oberbürgermeister Gerhard Jauernig bereits gestellt. Hintergrund: Einige Grünflächen in der Großen Kreisstadt sind optisch nicht im Stil eines englischen Rasens gehalten, sondern erinnern eher an eine Dschungellandschaft. Was auf manch einen wie eine Vernachlässigung des Erscheinungsbilds wirken kann, ist so gewollt. Die reduzierte Mahdhäufigkeit ist Teil eines umfangreichen Maßnahmenkatalogs der Stadt Günzburg, um die Biodiversität zu verbessern. In der jüngsten Stadtratssitzung wurde nun der Bericht zum Projekt "Stadtgrün naturnah" von der Umweltfachkraft Christine Hengeler vorgestellt.

