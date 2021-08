Zündelei in Mehrfamilienhaus in Günzburg alarmiert die Polizei

Waren es unbedachte Raucher oder wurde in einem Mehrfamilienhaus in Günzburg versucht, Feuer zu legen? Die Polizei sucht dazu Zeugen.

In einem Mehrfamilienhaus in der Parkstraße in Günzburg wurden laut Polizei im Eingangsbereich bei den von innen zugänglichen Briefkästen und im Bereich eines Fensterrahmens Beschädigungen festgestellt. Die beschriebenen Bereiche waren leicht angebrannt.

Wie und wann es zu diesen Beschädigungen kam, konnte bisher noch nicht genau rekonstruiert werden. Denkbar wäre, dass in diesem Bereich Zigaretten ausgedrückt wurden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 erbeten. (AZ)