Zwei Zigarettenautomaten in Günzburg aufgebrochen - wer hat etwas gesehen?

In der Nacht auf Sonntag wurden zwei Zigarettenautomaten in Günzburg aufgebrochen. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Der Polizei wurde jetzt angezeigt, dass in der Günzburger Peter-Henlein-Straße und der Rudolf-Diesel-Straße am vergangenen Sonntag in dem Zeitraum zwischen 2 und 8 Uhr jeweils ein Zigarettenautomat gewaltsam aufgebrochen wurde. Die beiden Automaten befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander. Der entstandene Diebstahls- beziehungsweise Beuteschaden beträgt mehr als 2000 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem oder den unbekannten Tätern machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)