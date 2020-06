16:30 Uhr

Günzburger Ladendetektiv verfolgt flüchtenden Dieb

Ein Ladendetektiv hat in einem Günzburger Verbrauchermarkt einen Mann beim Diebstahl beobachtet.

Ganz schön gefordert war am Samstag ein Ladendetektiv eines Verbrauchermarktes in Günzburg.

Wie die Polizei mitteilt, beobachtete der Detektiv um 9 Uhr, wie ein Kunde in dem Geschäft Kopfhörer aus der Verpackung nahm und diese einsteckte. Ohne zu bezahlen marschierte er durch den Kassenbereich.

Als der Dieb am Ausgang den Ladendetektiv entdeckte, ging er wieder zurück in den Verkaufsbereich. Der Ladendetektiv sprach ihn daraufhin an und wollte den Mann festhalten, dieser ließ aber die Kopfhörer fallen, drückte den Detektiv zur Seite und flüchtete aus dem Laden.

Dieb war etwa 35 Jahre alt und hatte dunkle Haut

Der Detektiv verfolgte den Ladendieb über die Augsburger Straße und die Belvederestraße, bevor er ihn aus den Augen verlor.

Bei dem flüchtigen Ladendieb handelt es sich um einen etwa 35 Jahre alten dunkelhäutigen Mann mit großer kräftiger Statur. Die Kopfhörer, die der Mann entwenden wollte, haben einen Wert von zwölf Euro. (zg)

