Günzburger Postbankfiliale wird modernisiert

Das Unternehmen verfolgt ein neues Konzept in Kleinstädten. Was dann anders sein wird.

Von Heike Schreiber

Wer derzeit die Günzburger Postbankfiliale in der Sedanstraße betritt, läuft mitten hinein in eine große Baustelle. Überall wird gebohrt und gesägt. Interessierten Kunden wird ein Zettel in die Hand gedrückt mit den Worten „Wir bauen für Sie um“. Wie Sprecher Ralf Palm auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, wird der Standort als Teil des neuen Postbankkonzepts zu einer modernen „Kompakt-Filiale“. Dieses Pilotprojekt startete Mitte Juli mit dem Finanzcenter in Diez in Rheinland-Pfalz.

Seit dieser Woche wird nun auch die Zweigstelle in der Kreisstadt umgebaut. Hinter diesem Konzept steckt laut Sprecher Palm die Idee, die Filialen insbesondere in Kleinstädten erhalten zu können und zukunftsfähig zu machen. Andere Banken müssten ihre Filialen schließen, die Postbank hingegen investiere in ihr Filialnetz. „Am Ende zählt die Wirtschaftlichkeit des Standorts, diese kann durch die Modernisierung deutlich gesteigert werden“, so Palm.

Ganz anders lauteten die Pläne des Kreditinstituts noch im Mai. Damals war die Rede davon, dass jede zehnte Filiale der insgesamt etwa 1000 Banken geschlossen werden soll. Wie ein Postbank-Vorstandsmitglied erklärte, plant der Konzern bis Ende 2018 alleine in Deutschland die Schließung von 72 Niederlassungen. In Günzburg wird jetzt vor allem in die Selbstbedienungstechnik investiert. Künftig müssen Kunden, die Bargeld, abheben oder wechseln möchten, nicht mehr am Schalter persönlich bedient werden, sondern können dies selbst an einem speziellen Ausgabefach erledigen.

Bei Bedarf reicht jetzt auch ein Mitarbeiter

Das neue Kassensystem soll auch den Sicherheitsstandard vor Ort erhöhen, da Ralf Palm zufolge der geschlossene Bargeldkreislauf keinen Zugriff von außen zulässt. Somit sei das Vier-Augen-Prinzip entbehrlich. Will heißen: Bisher mussten zwei Mitarbeiter vor Ort sein, damit die Filiale überhaupt öffnen durfte. Ab sofort kann sie bei Bedarf von einem Mitarbeiter alleine betrieben werden. Personal solle aber nicht abgebaut werden, betonte der Sprecher. Wie viele Mitarbeiter derzeit am Standort Günzburg beschäftigt sind, könne er nicht sagen.

Die Postbank installiert in diesen Tagen auch Boxen, an denen Kunden ihre Pakete abgeben und mögliche Wartezeiten umgehen können. Briefumschläge, Verpackungen oder Klebebänder werden in der neuen Filiale weiterhin angeboten. Was der Umbau kostet, dazu ließ der Sprecher nichts verlauten. Diese und nächste Woche wird während des laufenden Betriebs renoviert. Um das neue Kassensystem zu installieren, muss die Filiale vom 13. August, 12 Uhr, bis zum 14. August, 15 Uhr, geschlossen werden. Danach öffnet die Kompakt-Filiale.

