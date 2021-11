Drei Autos an Verkehrsunfall bei Gundremmingen beteiligt

Eine Unachtsamkeit führt nahe Gundremmingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Autos beschädigt werden. Der Schaden ist hoch.

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Freitagabend gegen 20.30 Uhr auf der Staatstraße 2025 bei Gundremmingen. Ein 33-jähriger Autofahrer wollte von der Straße nach links in die Hauptstraße abbiegen und übersah dabei ein entgegenkommendes Auto einer 53-Jährigen. Der Wagen der Unfallbeteiligten geriet durch den Zusammenstoß ins Schleudern und stieß gegen ein weiteres Fahrzeug einer 24 Jahre alten Frau, die verkehrsbedingt an der Kreuzung gewartet hatte.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf circa 24.000 Euro. Der 33-Jährige Unfallverursacher sowie die 24-Jährige Pkw-Fahrerin wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, sie sind nach derzeitigen Kenntnisstand jedoch unverletzt. (AZ)