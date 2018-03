05:14 Uhr

Gut angekommen

Ein Jahr nach dem Umzug haben sich die Bewohner im Stadlerstift eingelebt. Das neue Haus ist hell und freundlich, doch die Probleme der Pflege sind spürbar.

Von Stefan Reinbold

Das war ein Kraftakt. Minutiös und bis ins Detail geplant erfolgte der Umzug der 36 Heimbewohner aus dem Kreisaltenheim ins Thannhauser Stadlerstift. Für die Menschen, die vor gut einem Jahr in das neue Gebäude in der Stadlerstraße umzogen, war das ein Großprojekt. Vieles musste eingeplant und berücksichtigt, Möbel zum Teil zwischengelagert, Angehörige mobilisiert und sich anschließend in völlig neuer Umgebung zurechtgefunden werden. „Die ersten drei bis vier Wochen waren schon eine Riesenumstellung“, erinnert sich Heimleiterin Anita Kugelmann. Doch gut ein Jahr später ist all der Umzugsstress vergessen. Der Neubau des Stadlerstifts ist hell und freundlich gestaltet.

Seit Oktober ist das Stadlerstift voll besetzt

Durch die große Glasfront im Osten strahlt die Morgensonne herein. „Das tut gut“, sagt Kugelmann, „gerade im Winter. Das merkt man den Bewohnern auch an.“ Es wundert kaum, dass das lichtdurchflutete Foyer im Eingangsbereich, wo die großen Fenster auch einen Blick nach draußen, auf Garten und Straße gewähren, ein beliebter Aufenthaltsort ist. In den Gängen und Zimmern hängen unzählige großformatige, bunte Bilder an den Wänden, die mit wenigen Ausnahmen markante Gebäude und Landschaften Thannhausens und der näheren Umgebung zeigen und so auch ein Heimatgefühl vermitteln. Kleine, liebevoll eingerichtete Sitzecken laden zum Verweilen ein und verbreiten eine freundliche, warme Atmosphäre.

„Im Großen und Ganzen sind wir fertig“, sagt Kugelmann. Nur kleinere Baustellen gibt es noch – sowohl am Haus als auch in der Organisation. „Wir tüfteln noch an bestimmten Abläufen herum, so ein Haus muss mit allem wachsen“, sagt Kugelmann. Ab morgen gibt es noch eine kleine Attraktion mehr. An einem hölzernen Marktkarren können Süßigkeiten, Kosmetika, Pralinen, Trauben oder ein Fläschen Sekt erworben werden. Auch einige der Bewohner haben sich freiwillig gemeldet, beim Verkauf mitzuhelfen. Neu ist auch der offene Mittagstisch in der Cafeteria des Stadlerstifts. Nach Voranmeldung einen Tag vorher können auch auswärtige Besucher hier zum Mittagessen kommen, das mit einem Menüpreis zu 6,90 Euro nicht gerade teuer ist.

Täglich fragen Menschen nach freien Pflegeplätzen

Aktuell werden 85 Bewohner im Stadlerstift betreut. Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht hier Vollbesetzung. „Wir sind voll“, sagt Kugelmann. Auch die zwei Kurzzeitpflegeplätze sind dauerhaft stark nachgefragt. Im vergangenen Jahr wurden im Haus 55 Kurzzeitpflegepatienten betreut. Betten und Zimmer auszulasten, ist aktuell kein Problem, eher, die notwendigen Fachkräfte aufzubringen. Rund 50 Mitarbeiter sind im Stadlerstift mit der Pflege betraut. Die Hälfte davon muss den Status einer Fachkraft mit dreijähriger Ausbildung haben, um die sogenannten Fachkraftquote zu erfüllen. Wie angespannt die Situation im Bereich der Pflege ist, erlebt Kugelmann jeden Tag. Nicht nur, weil es schwer ist, geeignetes Fach- und Hilfspersonal zu finden. Täglich fragen Menschen nach freien Plätzen. Zum Teil immer die gleichen. Viele sind völlig verzweifelt, überfordert von der Pflege, hoffnungslos, weil sie nirgendwo einen freien Platz für die pflegebedürftige Oma oder Schwiegermutter finden. Kugelmann berichtet von einer Frau, die in 17 Einrichtungen in der Umgebung angefragt, jedoch nur Absagen erhalten hat. „Da stehen menschliche Tragödien dahinter“, sagt Kugelmann.

Zumal die Menschen heutzutage erst dann einen Platz im Pflegeheim ersuchen, wenn es zuhause fast gar nicht mehr geht. Der Anteil der Pflegebedürftigen im Stadlerstift beträgt laut Kugelmann 95 Prozent. Die Heimleiterin ist froh, dass es im Bereich der Pflege noch Alternativen zur stationären Pflege gibt. „Der medizinische Fortschritt schreitet voran und die geburtenstarken Jahrgänge kommen ja erst noch.“ Kugelmann bedauert sehr, dass die Reaktion der Politik auf diesen drohenden „Supergau“ im Bereich der Pflege so lange auf sich warten hat lassen. „Wir könnens eigentlich nicht auffangen“, sagt sie mit Blick auf die jetzt schon prekäre Personallage. Verschärfend wirke sich aus, dass zwar viele Pflegedienste Personal bräuchten und damit den Markt „abgrasen“, aber nur wenige Einrichtungen Nachwuchs ausbilden. Die im Koalitionsvertrag angekündigten 8000 zusätzlichen Stellen seien angesichts der Frage, wer die überhaupt ausbilden soll und der Zahl der Pflegeeinrichtungen geradezu lächerlich. „Das trifft ja nicht mal jedes Haus“, sagt Kugelmann. Zum Glück gebe es hoch qualifizierte Pflegehelfer, „die wirklich guten Dienst leisten“. Wenn man diese Kräfte weiterqualifizieren könnte und ihre Zahl auf die Fachkraftquote in irgendeiner Weise anrechnen könnte, „würde das auch schon helfen.“

