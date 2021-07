Haldenwang

vor 35 Min.

Mehr Lärm, mehr Verkehr und kein schönes Ortsbild in Haldenwang?

Der Kreisverkehr am Ortseingang von Haldenwang: Anwohner befürchten mit dem Entstehen eines Gewerbegebiets mehr Lärm und Verkehr und vor allem eine Beeinträchtigung des Ortsbildes.

Plus Zu dem im Flächennutzungsplan dargestellten Gewerbegebiet gibt es viele Einwände. Nun wurden sie im Haldenwanger Gemeinderat in einer Sondersitzung behandelt.

Von Peter Wieser

In seiner Sitzung am 14. Juli hatte sich der Haldenwanger Gemeinderat mit den Stellungnahmen der Behörden, der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit zum Entwurf des neuen Flächennutzungsplans beschäftigt. Zum Verfahrensbeschluss, in dem der Entwurf hätte gebilligt werden sollen, war es jedoch nicht gekommen: die Sitzung war nach dreieinhalb Stunden und bei Einwender Nummer 15 beendet worden. Nun wurde sie fortgesetzt – 90 weitere Stellungnahmen von Bürgerinnen und Bürgern, vor allem Einwände gegen das im Flächennutzungsplan dargestellte Gewerbegebiet westlich von Haldenwang, galt es noch zu behandeln. Erneut verfolgten etwa 20 Zuhörer die Sitzung.

