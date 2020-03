Haldenwang hat erstmals eine Bürgermeisterin

Plus Doris Egger setzt sich in der Stichwahl mit 53 Prozent gegen Michael Straub durch. Der Verlierer bleibt gelassen.

In der Gemeinde Haldenwang regiert künftig eine Frau. Bei der Stichwahl am Sonntag wurde Doris Egger (Haldenwanger Block) mit 53 Prozent (619 Simmen) zur Bürgermeisterin gewählt. Michael Straub (Freier Wählerblock Konzenberg) erhielt 47 Prozent und 550 Stimmen.

Die Wahlbeteiligung lag mit 1169 Briefwählern von insgesamt 1535 Wahlberechtigten bei 76,6 Prozent und damit etwas höher als vor zwei Wochen. Damals waren es 73,3 Prozent gewesen.

Beide Kandidaten haben Verantwortung in Vereinen

Dass es knapp ausgehen würde, das war von vornherein klar, die Chancen beider Kandidaten schienen relativ ausgewogen zu sein. Doris Egger, Vorsitzende des Musikvereins Haldenwang-Hafenhofen aus Haldenwang und damit aus dem größeren Ortsteil, und Michael Straub aus Konzenberg, Vorsitzender des FC Konzenberg und Inhaber einer Versicherungsagentur sind in der Gemeinde bekannt. Beide sind gleichzeitig auch Mitglieder des Haldenwanger Gemeinderats.

Bei der Auszählung der Stimmen im Bürgersaal des Rathauses am Sonntagabend war von den beiden Kandidaten nur Straub anwesend. Egger war erkrankt und hatte sich aus diesem Grund entschieden, nicht dabei zu sein. Umso größer war ihre Freude, als sie als „Frau Bürgermeisterin“ telefonisch über das Ergebnis informiert wurde.

Egger: "Ich kann's gar nicht glauben"

„Wahnsinn, ich kann’s gar nicht glauben“, sagte Doris Egger in einer ersten Reaktion und war offensichtlich über das Ergebnis selbst überrascht. Im Anschluss war sie nur für einen kurzen Moment ins Haldenwanger Rathaus gekommen, war jedoch im Laufe des Abends nicht mehr telefonisch erreichbar. Michael Straub dagegen nahm den Ausgang der Wahl gelassen hin: „Die Bürger haben so entschieden. Und den Willen des Bürgers muss man akzeptieren“, so Straub.

In Haldenwang hat es übrigens bisher noch nie eine Bürgermeisterin gegeben. Er habe sich extra damit beschäftigt und nachgesehen, erklärte Noch-Bürgermeister und Wahlleiter Georg Holzinger.

Nachrücker in den Gemeinderat

Damit ist Doris Egger nicht nur Erste Bürgermeisterin der Gemeinde Haldenwang, sondern auch die erste überhaupt. Mit der Wahl von Doris Egger zur Rathauschefin rückt aus dem Haldenwanger Block für sie nun Markus Heinrich als Mitglied des Gemeinderats nach.

