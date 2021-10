Beim VfL Günzburg fallen im Derby die Masken

Das Drittliga-Derby gegen den TSV Blaustein wird für den VfL Günzburg in vielerlei Hinsicht zum Handball-Hit. Jetzt muss eigentlich nur noch der erste Saisonsieg her.

Die neue Zauberformel heißt 3G plus. Exklusiv für die Heimspiele seiner Drittliga-Handballer hat sich der VfL Günzburg entschlossen, die durch die bayerische Staatsregierung angebotenen, neuen Möglichkeiten in der Pandemie-Vorbeugung umzusetzen. Das Derby gegen den TSV Blaustein an diesem Samstag, 23. Oktober 2021, wird also auf jeden Fall in Sachen Maskenpflicht ein Spiel „wie früher“. Anwurf ist um 20 Uhr.

Herrliche Aussichten

Geimpfte, Genesene, in der Schule Getestete, Vorschüler und – das ist das „plus“ in der Regel – aktuell PCR-Getestete dürfen in die Halle. Schnelltests reichen nicht mehr. Für den Verein bedeutet das einen noch strengeren Kontrollbetrieb. Neben dem 3G plus-Nachweis muss nun auch eine Identitätskontrolle ablaufen. Der Lohn freilich ist verlockend: Wenn der Fan einmal in der Halle ist, darf er sich frei und ohne Maske bewegen oder endlich auch ungestört sein Halbzeit-Bier trinken. Herrliche Aussichten.

Handball, Dritte Liga Staffel G: Der Spielplan des VfL Günzburg 1 / 22 Zurück Vorwärts VfL Pfullingen – VfL Günzburg 34:26 (17:13)

VfL Günzburg – TuS Fürstenfeldbruck 26:28 (12:14)

HBW Balingen/Weilstetten II – VfL Günzburg 28:26 (16:14)

VfL Günzburg – TSG Söflingen 24:24 (12:15)

HC Oppenweiler/Backnang – VfL Günzburg 36:20 (16:9)

VfL Günzburg – TSV Neuhausen/Filder 23:26 (15:13)

HSG Konstanz – VfL Günzburg 36:22 (15:12)

VfL Günzburg – TSV Blaustein Samstag, 23. Oktober 2021, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TV Willstätt – VfL Günzburg Samstag, 30. Oktober 2021, 20 Uhr Hanauerlandhalle Willstätt

TV Plochingen – VfL Günzburg Samstag, 13. November 2021, 20 Uhr Schafhausäckerhalle Plochingen

VfL Günzburg – SV Salamander Kornwestheim Samstag, 20. November 2021, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – VfL Pfullingen Samstag, 27. November 2021, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TuS Fürstenfeldbruck – VfL Günzburg Samstag, 4. Dezember 2021, 19.30 Uhr Wittelsbacher-Halle Fürstenfeldbruck

VfL Günzburg – HBW Balingen/Weilstetten II Samstag, 11. Dezember 2021, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – HC Oppenweiler/Backnang Samstag, 22. Januar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TSV Neuhausen/Filder – VfL Günzburg Sonntag, 30. Januar 2022, 17 Uhr Egelsee-Halle Neuhausen

TSG Söflingen – VfL Günzburg Samstag, 5. Februar 2022, 18 Uhr Kuhberghalle Ulm

VfL Günzburg – HSG Konstanz Samstag, 12. Februar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TSV Blaustein – VfL Günzburg Samstag, 19. Februar 2022, 20 Uhr Lixsporthalle Blaustein

VfL Günzburg – TV Willstädt Samstag, 26. Februar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – TV Plochingen Samstag, 5. März 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

SV Salamander Kornwestheim – VfL Günzburg Sonntag, 13. März 2022, 17 Uhr Sporthalle Ost Kornwestheim

Wenn nur die heimischen Handballer und letztlich das Ergebnis mitspielen. Sofern es einen Sieger gibt, wird das Schwaben-Derby jedenfalls für den Augenblick klären, wer in der Drittliga-Staffel G die ungeliebte rote Laterne des Schlusslichts tragen muss. Das Spiel ist ein Kellerduell, wie es schöner nicht sein könnte: Räumliche Nähe und Erfolglosigkeit einen die Kontrahenten. Günzburg wie Blaustein haben trotz aller Mühen bislang nur einen einzigen Punkt erringen können. Nun gilt der Schwabe zwar als zurückhaltend, ein bisschen mehr als dieses kaum erkennbare „Bissle“ an Punkten darf es aber gerne sein.

Es wird laut, womöglich unbarmherzig

Beim Derby wird von bisheriger Erfolglosigkeit nichts zu spüren sein. Auf dem Feld wird es laut, kämpferisch, womöglich unbarmherzig zugehen.

Die Blausteiner stiegen ein Jahr vor dem VfL in die 3. Liga auf und kennen die raue Luft dort. Wie der VfL, verfügen sie über einen eigenen Stamm, der von der Jugend aus das dortige Märchen von der Landesliga in die dritthöchste Spielklasse malte. Bekannteste Spieler dürften Jan-Marco Behr und Philipp Frey sein. Behr schnupperte beim Bergischen HC schon Erstliga-Luft, Frey führt wie immer die Torschützenliste seiner Farben an. Verletzungen zur Unzeit vermasselten ihm eine Bundesliga-Karriere. Auf dem Transfermarkt überraschten die Württemberger mit der Verpflichtung des serbischen Spitzenspielers Nikola Potic, eines groß gewachsenen Linkshänders, der mit seinen Fernwürfen an Spieler vergangener Günzburger Erstliga-Jahre erinnert. Trainer ist seit Kurzem der Österreicher Markus Klemencic-Müller, ein EHF-Master-Coach, der viel in der Schweiz tätig war. Überraschend kam vor wenigen Tagen die Verpflichtung von Chrischa Hannawald als Torwarttrainer; er unterstützt parallel den Günzburger Coach Stephan Hofmeister in seiner Arbeit bei der B-Jugend.

Gute Bekannte aus Blaustein

Es kommen auch ein paar gute Bekannte von der Blau an die Donau. VfL-Chefcoach Gábor Czakó kennt unter anderem Torwart Samuel Beha und Philipp Frey aus gemeinsamer Zeit bei der TSG Söflingen. Co-Trainer Sandro Jooß hielt vor seinem VfL-Engagement das Trainer-Zepter in Blaustein in der Hand. In den Blausteiner Farben treten mit Jannik Staiger, Devin Ugur und Louis Dück drei frühere A-Jugend-Bundesligaspieler der Weinroten an.

Seine Kraft und seine Lufthoheit wird den Günzburgern auf noch unbestimmte Zeit fehlen: Pascal Buck hat sich am Knie verletzt. Foto: Ernst Mayer

Auf deren Seite wird Pascal Buck sicher ausfallen. Eine genaue Diagnose seiner Knieverletzung steht aktuell immer noch aus. Der große Linkshänder wird mit seiner Einsatzfreude fehlen. Mannschaft und Trainergespann müssen nun noch enger zusammenrücken, die Taktik wird eine noch größere Rolle als sonst spielen.

Womöglich kann auch ein begeisterungswilliges Publikum seinen Teil zum ersten Heimsieg dieser Runde beitragen. Die Günzburger Abteilungsleitung hat vorgelegt, an Vereine und Schulen wurden Freikarten für dieses heiße Derby verteilt. Außerdem werden auswärtigen Handball-Teams begrenzte Ticketkontingente zur Verfügung gestellt. (AZ)

So kommen Sie an Eintrittskarten

Eintrittskarten für das Spiel gegen Blaustein gibt es online unter handball-guenzburg.de sowie im Vorverkauf am Spieltag von 9 bis 12 Uhr im Foyer der Sporthalle. Die Abendkasse ist nur mit Restkarten ausgestattet.