vor 57 Min.

Herz Ass trumpft in Günzburg zum letzten Mal auf

Diese Perspektive zeigt, wie die Partyband das Volksfestzelt im Griff hat. Es war das letzte Mal. Denn Herz Ass befindet sich nach 25 Jahren auf Jubiläums- und Abschiedstournee gleichermaßen. Wer den mehrstündigen Auftritt in Günzburg verpasst hat: Im Landkreis ist die Formation noch einmal am 19. Oktober zu sehen und zu hören – auf dem Oktoberfest in Oberwaldbach.

Die Partyband macht das Günzburger Volksfestzelt voll – und nach 25 Jahren Schluss. Wir waren Augen- und Ohrenzeuge ihres letzten Konzerts in Günzburg.

Von Peter Wieser

Mehr als zehn Jahre waren sie fester Bestandteil des Günzburger Volksfests. Jetzt befinden sich die sieben Musiker auf ihrer Abschiedstour. Am Samstag stand die Partyband Herz Ass, die Günzburg ohnehin als ihren musikalischen Sitz nennt, dort ein letztes Mal auf der Volksfestbühne.

Herz Ass gibt es seit 25 Jahren, die Abschiedstour ist gleichzeitig auch die Jubiläumstour. „Wenn man auf dem Höhepunkt ist, dann soll man aufhören“, sagt Bassmann und Herz-Ass-Chef Helmut. „Und diesen Punkt haben wir inzwischen schon überschritten“, fügt er lachend hinzu. Das Projekt sei zu Ende. Und für die Zukunft stehe alles offen.

Musikalische Höhepunkte aus 25 Jahren

An diesem Samstag hat Herz Ass dafür die Besucher ein letztes Mal zu den Höhepunkten aus 25 Jahren Partyband mitgenommen.

Wie es sich für ein Volksfest gehört, schmettern die sieben Herren zum Einstieg das Trompetenecho von Slavko Avsenik von der Bühne. Dann kommen sie, die Dirndlträgerinnen und Lederhosenträger – und eine halbe Stunde später hat sich das Zelt gefüllt. Helmut hat das Publikum schnell im Griff. Er ruft „Zicke-zacke“, die Festzeltgäste antworten mit einem kräftigen „Hoi, hoi, hoi“. Helmut ruft „Die Krüge hoch“, und die Maßkrüge sind oben.

Kurze Zeit später steht Stefan, nicht mit Posaune oder Bariton, sondern als DJ Ötzi in der Menge, nimmt im Anschluss Akkordeon-Mann Angelo auf die Schultern, und beide trompeten durchs Zelt.

Eine witzige Bühnenshow gehört dazu

Klar ist: Herz Ass ist keine „Bumm-bumm-Partyband“, die nur mit Partykrachern trumpfen will, die Musiker haben neben ihren virtuosen Soli auch jede Menge fürs Auge mitgebracht. Angelo wirbelt mit den wildesten Perücken auf dem Kopf über die Bühne, tauscht schon einmal seine Lederhose gegen ein Baströckchen aus. Und Whoopi Goldbergs „I will follow him“ aus dem Film „Sister Act“ schmettert er mit Stefan und Trompeter Charly als Nonnen verkleidet ins Publikum. Dieses steht inzwischen lange schon auf den Bierbänken und bewegt sich mit, so wie die Band es vorgibt: Nach links, nach recht, runter und rauf, so wie man eben mit dem Bob den Berg hinunterfährt.

Das Zelt singt „Viva Colonia“, und nach „Hölle, Hölle, Hölle“, landet es schließlich „Völlig losgelöst“ im „Bett im Kornfeld“.

Langsamer geht's auch

Herz Ass kann aber auch langsam: Bei „Ohne Dich schlaf’ ich heut Nacht nicht ein“ von der Münchener Freiheit gehen die Feuerzeuge und Handylichter an, das Publikum darf alleine singen. Bei der Rosi aus dem „Skandal im Sperrbezirk“ (Spider Murphy Gang) sind die Hände wieder oben.

Nach über fünf Stunden schickt Herz Ass das Publikum über „Westerland“ auf dem Highway ein weiteres Mal in die Hölle. Zum Abschluss darf es zu Gabaliers „Hulapalu“ noch einmal kräftig „Hodi- odi-ohh-di-ho-di-eh“ mitsingen.

Langsam neigt sich der letzte Auftritt von Herz Ass auf dem Günzburger Volksfest dem Ende zu. Mit dem Trompetenecho, mit dem die Band begonnen hat, verabschiedet sie sich endgültig von der Bühne.

Es gibt noch zwei Möglichkeiten in der Region

Was meint das Publikum dazu, dass die Musiker in dieser Formation aufhören? „Schade, man hat Herz Ass halt gekannt und gewusst, dass die gut sind“, sagen ein paar der acht Günzburger, die zusammenstehen – gewissermaßen die Gruppensprecher. Gerade wegen der musikalischen Stimmungsmacher seien sie am Samstag aufs Volksfest gekommen.

„Wir werden jeden Abend in Günzburg in toller Erinnerung behalten“, versichert Bandleader Helmut. Ein weinendes Auge sei allerdings schon mit dabei. Am 19. Oktober wird Herz Ass auf dem Oktoberfest in Oberwaldbach ein letztes Mal im Landkreis zu hören sein. Die Abschiedstour endet am Rosenmontag 2020 mit einem Auftritt in Zusamaltheim im Landkreis Dillingen.

