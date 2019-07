vor 35 Min.

Hier entsteht ein kleines Stück Karibik

Das Wetter der vergangenen Wochen gab schon einen Vorgeschmack, jetzt wird auch musikalisch Karibisches Lebensgefühl in die Region kommen: Vom 12. bis 14 Juli steigt in Burtenbach das Sunrise Reggae und Ska-Festival. Bereits zum 13. Mal wurd im Mindeltal gefeiert – und es wird weit mehr als nur Musik geboten.

Neben zahlreichen bekannten Bands aus der nationalen und internationalen Reggae- und Skaszene haben die Veranstalter wieder ein buntes Rahmenprogramm zusammengestellt. Die Besucher können umsonst campen, wer möchte, kann auf dem Afrika Karibik Bazar einkaufen, eine Kids Corner wird wieder angeboten, außerdem gibt es Workshops und eine Malaktion. Neben den Konzertflächen können sich die Gäste im Biergarten, der Chillout Area, in der Dubstation und beim Dancehalltent aufhalten.

Als Headliner tritt am Freitagabend der afrikanische Reggae-Superstar Alpha Blondy zusammen mit seiner Band The Solar System auf. Am Samstag reist mit Anthony B einer der angesagtesten Live-Acts aus Jamaika an. Zusammen mit der House of Riddim Band aus St. Pölten wird er wie im Jahr 2014 für einen krönenden Abschluss des zweiten Festivaltages sorgen.

Stopp in Burtenbach bei erster Europatournee

Während am Sonntag um 13 Uhr die Müllaktion „Respect Heinz Wiesen“ startet, dürfen sich alle Fans auf den langerwarteten Auftritt von Koffee & The Raggamuffins freuen. Die Musikerin Koffee ist mit ihren 18 Jahren aktuell der angesagteste Shootingstar aus Übersee und legt bei ihrer ersten Europatournee einen Stopp am Sunrise in Burtenbach ein.

Der nachhaltige Gedanke spielt beim Burtenbacher Festival schon immer eine große Rolle. Dank der Müllaktion „Respect Heinz Wiesen“ werden die Campingplätze nach dem Festival zum Größtenteil sauber hinterlassen. Anstatt chemischer Plastik-Dixis setzen die Veranstalter auf alternative Öko Toiletten mit Sägespäne. Seit diesem Jahr werden für die Drinks an den Bars ausschließlich Papierstrohhalme eingesetzt und die offizielle Sunrise-Merch-Bekleidung wie T-Shirts und Hoodies werden nach Angaben der Veranstalter aus Bio-Baumwolle gefertigt.

Und es wird nicht nur laut gefeiert, sondern auch ruhig entspannt: Die Yoga-Session am Samstag- und Sonntagmorgen um 9 Uhr am Ufer des Burtenbacher Badesees zählt für viele Besucher zu den Highlights. Wer gerne mehr über Wildkräuter erfahren möchte, kann am Samstag um 11 Uhr (Treffpunkt: Parkplatz Badesee) mit dem Kräuterpädagoge Andre Heichel die nähere Umgebung erkunden. (zg)

Karten Der Online-Ticketvorverkauf für das Sunrise Festival läuft noch bis Mittwoch, 10. Juli, im Internet unter www.sunrisefestival.de/emailticket.

