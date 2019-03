vor 54 Min.

Historischer Tag für Burtenbacher Marktrat

Nach drei Jahren Sanierung findet im Rathaus Burtenbach die erste Gemeinderatssitzung statt.

Von Wolfgang Kahler

Endlich geschafft: Nach dreijähriger Pause erlebte der Marktrat „etwas Historisches“, wie es Bürgermeister Roland Kempfle ausdrückte: die erste Sitzung im sanierten Burtenbacher Rathaus. Noch bis kurz vor Beginn wurden letzte handwerkliche Arbeiten vorgenommen. „Es wurde mit ganz heißer Nadel gestrickt“, so Kempfle.

Seit Freitag vergangener Woche arbeitet die Verwaltung im frisch renovierten Rathaus. Hier und da gibt es noch „technische Feinheiten“, wie es der Bürgermeister zum Auftakt der Sitzung im zweiten Obergeschoss des Gebäudes erwähnte. Zum Beispiel funktioniere die Telefonanlage nur eingeschränkt, der Personenaufzug ist nicht in Betrieb, und ein Tisch im Sitzungssaal ist im Rückstand. „Das kriegen wir noch in den Griff“, unterstrich Kempfle.

Über das Sanierungskonzept des gut 500 Jahre alten Gebäudes informierte Architekt Manfred Lux aus Neusäß, mittlerweile auch Professor an der Hochschule Ostwestfalen/Lippe in Detmold. Die Aufgabe war durchaus anspruchsvoll, musste das Rathaus doch nahezu komplett entkernt werden. Bei der Ausstattung wurde vor allem regionales Material verwendet, beispielsweise der Steinboden von der Schwäbischen Alb.

Sitzungssaal wurde auf 85 Quadratmeter vergrößert

Mit dem Entfernen einer trennenden Wand wurde der früher zimmerartige Sitzungssaal auf 85 Quadratmeter vergrößert. Die Markträte sitzen nun halbkreisförmig mit offenem Blick zum Bürgermeister-Tisch und einem dahinter aufgehängten Riesen-Monitor: „Wichtig war, dass alle den gleichen Blick haben“, sagte der Architekt. Dem Vorschlag des Landesamtes für Denkmalpflege, den Sitzungssaal in den hinter dem Rathaus befindlichen Hang zu verlagern, wurde nicht entsprochen. Dennoch sei das Amt von der Sanierung angetan, so Lux.

Immer wieder tauchten Schwierigkeiten auf, unter anderem wegen eines Wassereinbruchs und maroden Holzbalken, was den Zeitplan schließlich in Verzug brachte, denn der Bezug des Rathauses war eigentlich schon im Frühsommer vergangenen Jahres geplant. Die von einem kleinen Schreinereibetrieb im Kreis Dillingen ausgeführte Inneneinrichtung in hellem Eschenholz brauchte länger als gedacht. Trotz einigem Mehraufwand, wie für die komplett erneuerten statt nur überholten Fenster, konnten die geplanten Baukosten von circa 2,7 Millionen Euro „weitgehend eingehalten“ werden, unterstrich der Architekt.

Bauminister Hans Reichhart informierte sich vor Ort über die Baumaßnahme

Inzwischen habe sich sogar der bayerische Bauminister Hans Reichhart (Jettingen-Scheppach) vor Ort über die Modernisierungs-Maßnahme informiert. „Dieses Gebäude sucht seinesgleichen“, sagte Bürgermeister Kempfle sichtlich stolz über das von allen getragene schlüssige Gesamtkonzept: „Nichts ist überdreht oder überkandidelt.“ Sogar die Kosten seien im Rahmen geblieben, damit habe niemand gerechnet, „aber es ist so.“ Ein Kompliment des Gremiums für das gelungene Werk und die Ausführung kam von Zweitem Bürgermeister Hugo Ganser.

Auf Nachfrage von Marktrat Karl Veit, dass die Bevölkerung das sanierte Rathaus gern besichtigen möchte, nannte Bürgermeister Kempfle als geplanten Termin für den „Tag der offenen Tür“ Sonntag, 19. Mai.

