30.07.2019

Hohe Sprünge dank fleißiger Hände beim Reitturnier in Jettingen

Weil viele freiwillige Helfer anpacken, kann selbst ein Unwetter dem Springturnier in Jettingen nichts anhaben. In Nördlingen feiern Reiter aus der Region schöne Erfolge.

So viel zu tun hatten die freiwilligen Helfer bei einem Reitturnier des RFV Jettingen schon lange nicht mehr. In der turbulenten Nacht zum ersten Turniertag brachen Blitze, Donnerkonzerte, Starkregen, Windböen und Hagel über den Veranstaltungsort herein. Und so hatten die fleißigen Hände bereits im Morgengrauen mächtig zu tun: Der Springparcours musste noch einmal neu aufgebaut werden, die Hindernisse wurden gesäubert und der Reitplatz von großen Wassermassen befreit.

Es hat sich gelohnt, denn schon die ersten Prüfungen am Samstag konnten pünktlich gestartet werden und trotz weiterer Regengüsse blieben die Starterquoten über das gesamte Wochenende hoch – ein Beleg, dass die Reiter aus der näheren Umgebung wie auch aus weiter entfernten Regionen darauf bauen, dass sich der Untergrund in Jettingen selbst nach überraschenden Wetterpirouetten schnell erholt. Turnierleiter Anton Vogel nahm’s sehr wohlwollend zur Kenntnis und lobte: „Der Regen hat uns Kopfzerbrechen gemacht, aber wir haben das sehr gut hingekriegt. Die Mädels haben einige Stunden auf dem Platz gearbeitet und schubkarrenweise Wasser rausgefahren. Ich bin stolz auf diese Jugend.“

Viel zu tun hatten die fleißigen Turnierhelfer – und wahrten dennoch stets ihre gute Laune (oben). Daniela Unger und Alizee (unten links) gewannen die sportlich anspruchsvollste Prüfung des Turniers, das Springen der Klasse M* mit Stechen. Simon Schlachter und Lasandro (unten rechts) landeten auf dem dritten Platz. Bild: Ernst Mayer

Anspruchsvolle Springprüfungen in Jettingen

Sportlich ging ebenfalls alles glatt. Den Höhepunkt des ersten Tages, eine Springprüfung der Klasse M*, entschied Michael Bogenhauser aus Fischach mit Cynema für sich. Wie neun weitere Paare absolvierten die beiden den Parcours fehlerfrei, allerdings gab Bogenhauser dabei am meisten Gas und siegte letztlich mit einigermaßen deutlichem Zeitvorsprung.

Am Sonntagnachmittag gewann Daniela Unger (RFC Lützelburg) auf Alizee die sportlich anspruchsvollste Prüfung des Turniers, ein Springen der Klasse M* mit Stechen. Im Finale der sechs besten Paare aus dem Umlauf ließen sich die beiden betont Zeit – und genau das zahlte sich aus, denn sie blieben als einzige fehlerfrei. Erfolgreichster Starter aus dem Landkreis Günzburg war in diesem Finale Simon Schlachter (RSG Edelstetten), der sich mit seinem siebenjährigen Bayern-Wallach Lasandro im Stechen einen Abwurf leistete und Dritter wurde.

Max Weishaupt erfolgreich beim Scharlachrennen in Nördlingen

Beim Scharlachrennen in Nördlingen hatten Schlachter und Lasandro wenige Tage zuvor einen Abteilungssieg im M*-Springen für sechs- bis achtjährige Pferde erreicht. Eine Springpferdeprüfung der mittelschweren Klasse für sechs- und siebenjährige Pferde entschied am Samstag Max Weishaupt für sich. Der Jettinger siegte auf Con Chella und wurde in derselben Prüfung auf Coupito Vierter.

Vierter im abschließenden Drei-Sterne-Springen um die Goldene Peitsche wurde in Nördlingen Christoph Kaufmann (RFV Jettingen). Er blieb auf dem elfjährigen Holsteiner Calippo im Umlauf der 18 Paare zusammen mit drei weiteren Konkurrenten fehlerfrei. Im Stechen unterlief den beiden ein Abwurf, zudem hatten sie die schwächste Zeit der vier Teilnehmer. Zum Trost gab’s 1000 Euro Preisgeld. Es siegte Tobias Bachl (RFV Pfarrkirchen) auf Cicera de la Vayrie.

Platz drei gab’s für Weishaupt und Chateaux Margeaux in einer Springprüfung der schweren Klasse für Sieben-/Achtjährige. Sein Vereinskollege Kaufmann wurde hier nach fehlerfreiem Ritt auf seinem achtjährigen Selle-Francais-Hengst Boston du Banney Sechster. 40 Paare hatten den Wettkampf aufgenommen.

Jettinger Doppelsieg in der Klasse M***

Unter 32 Teilnehmern einer weiteren S*-Prüfung wurde Max Weishaupt auf dem siebenjährigen holsteiner Wallach Ceks Vierter.

Einen Jettinger Doppelsieg gab es in der Springpferdeprüfung Klasse M** für Sechsjährige. Max Weishaupt setzte sich auf Coupito vor Hanna Borst auf Vivez la liberté durch. Sieben Paare starteten in diese Qualifikationsprüfung zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes. Borst gewann auf Cornezine eine weitere derartige Qualifikation für fünfjährige Tiere; lediglich fünf Teilnehmer traten hier an.

Gut platziert hat sich auf der Kaiserwiese auch Julia Remmele: Die Reiterin der RTG Offingen erreichte auf Fabiola in einem M*-Springen unter 31 Teilnehmern den sechsten Platz. (ica, zg)

