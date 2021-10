Ichenhausen

vor 17 Min.

Jüdische Kultur lebt beim Konzert in Ichenhauser Synagoge auf

Plus Auf der ersten Jüdischen Kulturwoche in Schwaben spielt auch Ichenhausen eine Rolle. Das Klezmer-Konzert in der Synagoge ist ein ganz besonderes.

Von Gertrud Adlassnig

Im Rahmen der erste Jüdischen Kulturwoche Schwaben, die anlässlich des Jubiläumsjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland ins Leben gerufen worden war, besuchte die 2009 gegründete Augsburger Klezmerensemble Feygele die Ichenhauser Synagoge. Mit dabei hatten sie sieben junge Mädchen, die nach einem Klezmer-Workshop ihre Virtuosität unter Beweis stellen durften.

