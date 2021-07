Kurze Verfolgungsjagd in Ichenhausen

Unfallverursacher kümmert sich nicht um den angerichteten Schaden und fährt in Ichenhausen davon. Das lässt sich der Geschädigte nicht bieten.

In Ichenhausen wurde am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Ettenbeurer Straße ein dort geparkter Audi vom Lenker eines anderen Autos angefahren und beschädigt. Der Unfall wurde von einem bislang unbekannten Zeugen beobachtet, der unverzüglich den Nutzer des geparkten Wagens verständigte. Noch bevor sich der Nutzer um den Austausch der Personalien mit dem Unfallverursacher kümmern konnte, winkte dieser mit einer Handbewegung ab und entfernte sich mit seinem Auto anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der 40-jährige Eigentümer des beschädigten Fahrzeuges nahm die Verfolgung auf. Er hielt den Unfallverursacher nach kurzer Verfolgung an und beorderte ihn, so die Polizei, "zur Unfallörtlichkeit zurück". Der Sachschaden wird auf etwa 900 Euro beziffert. Gegen den 67-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Der bislang unbekannte Zeuge, der den Hergang beobachtet und den Eigentümer des geschädigten Fahrzeuges über den Unfall informiert hatte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon: 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)