Ichenhauser Bücherei bietet die „Onleihe“ an

Plus Ab Herbst können digitale Medien ausgeliehen werden. Wie das funktionieren soll und was die Nutzer in Ichenhausen davon haben.

Von Heike Schreiber

Drei Monate lang war die Bücherei St. Johannes in Ichenhausen im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Heuer konnte sie noch gar nicht öffnen. Hat sie bisher einen Abholservice während des Lockdowns geboten, will die Einrichtung in Zukunft noch einen neuen Weg gehen: Spätestens im Herbst soll den Lesern eine „Onleihe“ möglich sein. Dem Antrag, den die Mitarbeiter der Bücherei gestellt hatten, stimmte der Haupt- und Personalausschuss in seiner jüngsten Sitzung ohne Einwände zu.

Bevor Bürgermeister Robert Strobel das neue Projekt vorstellte, erinnerte er daran, dass die Bücherei im zweiten Corona-Lockdown ihren Lesern weiterhin ihre fast 9000 Medien zur Verfügung stelle. Die Bücherei, die die Stadt Ichenhausen und die katholische Pfarrkirchenstiftung St. Johannes Ichenhausen gemeinsam betreiben, biete seit einiger Zeit einen Abholservice an, dafür gebühre dem ehrenamtlichen Team unter der Leitung von Kathrin Ost und Ulrike Schulz großer Dank. Doch was müssen sich die Leser unter der künftigen Onleihe vorstellen?

Medien können an 24 Stunden an sieben Tagen genutzt werden

Die Präsentation des Angebots im Hauptausschuss übernahm Bürgermeister Strobel. Das Bücherei-Team stand für Fragen zur Verfügung. Mit der „Onleihe“ können Nutzer von Bibliotheken über das Internet digitale Medien befristet ausleihen. Das Angebot umfasst E-Books, E-Audios, E-Music, E-Videos sowie E-Paper und E-Magazines im Abonnement. Damit bekomme die Stadtbücherei ein modernes, zukunftsorientiertes Angebot, das auch neue Lesergruppen anspreche. Medien könnten dann an 24 Stunden an sieben Tagen genutzt werden.

Die Firma Divibib GmbH bietet laut Sitzungsvorlage mit ihrer Onleihe Leo Sued eine entsprechende Lösung an. Die Leser könnten durch den Verbund auf ein viel größeres Angebot zugreifen als in der Ichenhauser Bücherei zur Verfügung stehe. Dieses Onlineangebot wird in anderen Landkreisen bereits von Büchereien des Michaelsbundes genutzt, die Büchereien in Burgau, Günzburg, Krumbach und Leipheim bieten zwar ebenfalls eine „Onleihe“ an, aber von einem anderen Anbieter.

Die Stadt will nach einem Zuschuss fragen

Die Einrichtung der „Onleihe“ soll in Ichenhausen zunächst auf drei Jahre begrenzt sein. Der nächste Beitrittstermin ist Mitte Oktober. Die postalische Beitrittserklärung muss aber bereits Ende März vorliegen. Einmalig müssen Bereitstellungskosten von 3800 Euro gezahlt werden, beim Michaelsbund kann dazu ein Zuschuss beantragt werden. Jährlich kommen etwa Kosten von 2300 Euro hinzu. An letzteren kann sich die Stadtbücherei mit 500 Euro beteiligen. Ohne Diskussion und ohne Gegenstimme sprachen sich die Mitglieder des Haupt- und Personalausschusses für das Vorhaben der Bücherei aus.

Entsprechende Haushaltsmittel sollen in den Haushalt 2021/2022 eingestellt werden. Wie Strobel dem Gremium mitteilte, bietet Erdgas Schwaben ein Förderprogramm für Büchereien an. Die Stadt wolle dort wegen eines Zuschusses nachfragen.

