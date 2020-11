vor 19 Min.

Ichenhauser Helferkreis stellt seine Arbeit ein

Das letzte Mal übergab der Ichenhauser Helferkreis dem Augsburger Diözesan-Caritasverband für dessen Auslandshilfe Pakete mit Textilwaren. Alle Helfer bekamen das Caritas-Ehrenzeichen in Gold als Zeichen der Anerkennung ihrer langjährigen Mitarbeit in der Caritas.

Aus Altersgründen hört der Ichenhauser Helferkreises nun auf. Zum Abschied ehrte der Augsburger Caritasdirektor die Helfer mit dem Caritas-Ehrenzeichen in Gold.

Eine Ära des Helfens geht in Ichenhausen zu Ende: Seit Mitte der 1990er Jahren haben Frauen der katholischen Stadtpfarrgemeinde St. Johannes Baptist Kleidung und Textilwaren aus der Stadt und der Umgebung gesammelt, sortiert, verpackt und verschnürt. So gingen mehr als 11.500 Kartons und Pakete zunächst nach Tansania und ab dem Jahr 2000 zusammen mit der Auslandshilfe des Caritasverbandes für die Diözese Augsburg nach Rumänien in die Armutsviertel von Baia Mara und Satu Mare.

Caritasdirektor ehrt die Helfer mit dem goldenen Ehrenzeichen der Caritas

Aus Altersgründen stellt dieses Helferteam diesen ehrenamtlichen Dienst jetzt ein. Augsburgs Diözesan-Caritasdirektor Domkapitular Andreas Magg ehrte nun alle Mitglieder dieses Teams mit dem Ehrenzeichen in Gold der Caritas als „Zeichen der dankbaren Anerkennung für langjährige Mitsorge und Mitarbeit“.

Wolfgang Friedel, der Leiter der Auslandshilfe und des Migrationsreferates des Augsburger Diözesan-Caritasverbandes, nutzte die Gelegenheit der letzten Paketabholung, um die Ehrungen zu überbringen: „Ichenhausen war dank Ihnen immer ein äußerst wichtiger und zuverlässiger Standort der Hilfe. All das, was Sie hier so ordentlich sortiert und perfekt verpackt hatten, hat bei den Menschen in Rumänien große Freude bewirkt.“ Es sei „einfach schade“, dass wenn auch aus verständlichem Grund, diese Quelle der Hilfe versiege.

Das hohe Alter der Helfer aus Ichenhausen ist der Grund für das Ende

Prämonstratenser-Pater Joachim Geilich, Kaplan in Ichenhausen, zeigte sich bei der Corona-bedingt kleinen Ehrungsfeier begeistert von dem „Feuer, das in Ihnen steckte, die Hilfsaktion nicht nur in Gang zu bringen, sondern auch über die vielen Jahre hinweg mit Liebe und der dazu nötigen Tatkraft am Laufen zu halten“. Geilich bedauerte gleichzeitig, dass im ehrenamtlichen kirchlichen Engagement jüngere Generationen fehlten und dass damit die Arbeit des Helferkreises nicht fortgesetzt werde.

Margit Scheppach, die sich für den Helferkreis über die vielen Jahre hinweg stets verantwortlich wusste, bedauert selbst das Ende ihrer Arbeit. „Er ist uns nicht leicht gefallen.“ Aber das hohe Alter mache es erforderlich, darauf Rücksicht zu nehmen.“ „Wir waren und sind eine ganz harmonische Gruppe“, sagte sie. Ihre Hilfsaktion sei über die Stadt hinaus im der Region bekannt. „Aus dem ganzen Landkreis erhielten wir sehr viele Sachen. Da war es nicht damit getan, nur an einem Tag im Monat für die Abgabe bereit zu stehen“, erinnerte sie sich.

Viele Stunden waren die Frauen des Helferkreises mit ihrer Arbeit beschäftigt

Doch damit sei es nicht getan gewesen. Die Textilwaren, Schuhe, Hüte und auch so manches Spielzeug musste in vielen Arbeitsstunden sortiert werden. Streng geordnet wurden die Waren schließlich auch verpackt. Dieter Buffy, Ehemann von Elfriede Buffy, die ebenfalls viele Jahre mithalf, sorgte dann dafür, dass die Kartons mit Umreifungsbändern fest verschnürt wurden.

Mit wie viel Power die Damen des Helferteams dabei waren, daran erinnerte Armin Bechtel vom Diözesan-Caritasverbandes. Er holte 20 Jahre lang mit Kollegen in einem Transportfahrzeug die Pakete ab. „Wir waren ja damals noch junge Männer. Und wir trafen auf Antonie Emminger, die uns über ein Fenster des alten Pfarrhofes die Pakete herausreichte. Sie tat es mit einem Schwung und einer Geschwindigkeit, dass wir ins Schwitzen gerieten. Und dabei erklärte sie uns noch ganz nebenbei die große Politik“, erzählte Bechtel. „Es ist einfach schön, dass es Sie gibt!“, schloss Pater Geilich. (zg)

