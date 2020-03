04.03.2020

Ihnen geht es nicht mehr nur um den Wahlkampf

Aus der „Bürger-Liste Röfingen-Roßhaupten“ ist jetzt ein Verein entstanden

In der Gemeinde Röfingen ist der neue Verein „Bürger-Liste Röfingen-Roßhaupten“, kurz „Bürger-Verein“, gegründet worden. „Wir möchten unsere Kräfte bündeln und für alle Bürgerinnen und Bürger in unserer Gemeinde in Zukunft aktiv sein“, zeigte sich die neu gewählte Vorsitzende Birgit Schneider aus Röfingen hocherfreut über die Gründung. Ein Ausschnitt aus der Satzung zeige schon, dass es um mehr geht, als nur um Wahlen. „Der Verein arbeitet für das wirtschaftliche, kulturelle und politische Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde“, er sei überparteilich, unabhängig „und nur dem Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde verpflichtet“. Aus der Wählergruppe „Bürger-Liste Röfingen-Roßhaupten“, die sich erst im Dezember vergangenen Jahres gegründet hatte und bereits mit 24 Kandidatinnen und Kandidaten zur Kommunalwahl antritt, entstehe mit der Vereinsgründung nun eine weitere Initiative, die weit über den Wahltag hinaus die Aktivitäten in der Gemeinde entfalten will.

„Wir setzen bewusst auf Vielfalt und Kompetenz und haben deshalb fünf Beisitzer in den Vorstand gewählt, damit wir in Zukunft verschiedene Themen und Aufgaben bewältigen und Zuständigkeiten auf mehrere Schultern verteilen können,“ zeigt sich der Zweite Vorsitzende Dirk Vollertsen erfreut und optimistisch, heißt es in der Mitteilung. Neben Kassenwartin Katrin Richter und Schriftführer Christian Sieber wurden Gertraud Krähn-Senftleben, Anton Bachmayer, Sebastian Egger, Dominik Osterlehner und Karlheinz Vogg in den Vorstand gewählt. Als Kassenprüfer wurden Michael Mayer und Erwin Weissenhorner gewählt.

Ob es nun die Plattform für Bürgerbeteiligungen bei wichtigen kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen oder die Unterstützung von Dorffesten gemeinsam mit den anderen Ortsvereinen oder die Organisation von Vortragsprogrammen und Expertenrunden zu alltäglichen Themen wie Ernährung, ärztlicher Versorgung, Energieerzeugung und vieles mehr ist, seien es solche Aktivitäten, die den Bürgern in ihrer Gemeinde in Zukunft angeboten werden sollen. Der Verein wird sich aber erst einmal auf seine Aktivitäten rund um die Wahlen am 15. März konzentrieren, „denn schließlich braucht es zur Umsetzung der Vereinsziele eine starke Vertretung im Gemeinderat“. Anschließend gehe es dann ans Programm für das kommende Jahr.

„Auf unseren Veranstaltungen der Bürger-Liste ist die Gründung unseres Vereins auf fruchtbaren Boden gestoßen. Das freut uns ganz besonders und lässt uns zuversichtlich in die Zukunft blicken,“ erklärt Birgit Schneider. Wer noch die Möglichkeit nutzen möchte, um sich kurzfristig über das Programm der Bürger-Liste und die künftige Arbeit des Vereins zu informieren, der hat noch die Chance dazu am Weltfrauentag am kommenden Sonntag um 10 Uhr im Schützenheim in Roßhaupten beim Weißwurstfrühstück. (zg)

