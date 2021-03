06:52 Uhr

Im Günzburger Zentrum soll ein besonderer neuer Wohnraum entstehen

Plus An der Dillinger Straße in Günzburg finden derzeit umfangreiche Abrissarbeiten statt. Was der Eigentümer dort alles plant und was sich auf der denkmalgeschützten Villa versteckt.

Von Michael Lindner

Der Bagger steht auf den Ziegel- und Betontrümmern des ehemaligen Bettentraktes. Nur noch ein kleiner Teil des 1927 errichteten Gebäudes zwischen der Dillinger Straße und der Schützenstraße ragt auf dem vom Staub umhüllten Areal in unmittelbarer Nähe des Günzburger Marktplatzes empor. Doch auch dieser Anblick ist im Laufe des Tages Geschichte. Dann ist der Bettentrakt der ehemaligen Klinik komplett abgerissen, so wie einige Tage zuvor die Werkstatt und ein seit Jahren leer stehendes kleines Wohnhaus. Nur noch die denkmalgeschützte Hänle-Villa mit den beiden markanten Erker-Türmchen in der Dillinger Straße 1 bleibt stehen. Das komplette Gelände soll aufgewertet werden – und die Eigentümer haben einiges geplant.

Vor etwa einem Jahr hat das Bauunternehmen Bendl das knapp 3000 Quadratmeter große Areal gekauft, erklärt deren geschäftsführender Gesellschafter Stefan Wiedemann, nachdem die Eigentümer in der Vergangenheit mehrfach wechselten. Vor wenigen Wochen begannen die umfangreichen Abrissarbeiten, die in Kürze beendet sein sollen. Dann steht nur noch die denkmalgeschützte Villa, die der Brauereibesitzer und Münzwirt Joseph Hänle 1878 errichten ließ. 1911 kaufte der Arzt Dr. Schlaegel das Areal und gründete eine chirurgische Privatklinik, die im Ersten Weltkrieg als Reservelazarett diente. 16 Jahre später wurde der fünfgeschossige und nun abgerissene, nicht denkmalgeschützte Nordflügel angebaut. 1964 wurde die Privatklinik von Dr. Otfried Goerlich übernommen, ehe sie 1976 wegen des Ausbaus des neuen Kreiskrankenhauses geschlossen wurde.

Hänle-Villa in Günzburg ist über 140 Jahre alt

Die Villa wurde auch danach unterschiedlichst genutzt: mal als Arztpraxis, mal als Physiotherapie. Daran erinnern aber nur noch die angemalten Wände im Inneren und die verblassten Aufschriften an den Fenstern. Da das Gebäude über 140 Jahre alt ist und viele Wände von Innen verputzt sind, ist für Wiedemann und Bendl-Geschäftsführer Stefan Weißenhorner noch nicht abzuschätzen, wie die Bausubstanz dahinter ist. Es könnten „unschöne Überraschungen“ zum Vorschein kommen. Wiedemann und Weißenhorner hoffen, nicht auf den Hausschwamm – einen holzzerstörenden Pilz – zu treffen. Aus diesem Grund können die beiden Unternehmer auch noch nicht abschätzen, wie viel Geld sie in das Vorhaben an der Dillinger Straße investieren. Es könnten Abweichungen von einem siebenstelligen Betrag geben.

Diesen Blick auf den im Abbruch befindlichen ehemaligen Bettentrakt der Privatklinik sowie auf die römisch-katholische Frauenkirche hat man vom Dach eines Anbaus der Hänle-Villa. Auch dieser Anbau wird noch abgerissen. Bild: Bernhard Weizenegger

Derzeit laufen Gespräche zwischen dem Bauamt und den Eigentümern über eine zukünftige Bebauung des Areals, teilt die Stadt Günzburg auf Anfrage mit. Die Inhaber zeigen sich etwas auskunftsfreudiger, was ihr Vorhaben anbelangt. Es wird definitiv Wohnraum geschaffen. Mit dem gegenüberliegenden Guntiapark und den dortigen 45 Wohnungen haben sie bereits positive Erfahrungen mit der Nachverdichtung im Stadtzentrum gemacht. Eine ähnliche Dimension mit über 40 Wohnungen soll nach Informationen unserer Redaktion das jetzige Projekt an der Dillinger Straße haben. Mehrere Neubauten sollen die frei stehende Villa in den Mittelpunkt stellen.

Eigentümer denken über Wohnung im Dachgeschoss der Günzburger Hänle-Villa nach

Die dreigeschossige Villa selbst mit ihrer Grundfläche von etwa 200 Quadratmetern könnte nach Vorstellungen von Wiedemann zumindest teilweise gewerblich genutzt werden – beispielsweise als Anwaltskanzlei. Ein Hingucker ist das Dachgeschoss mit den alten Holzbalken. Dort könnte eine Wohnung entstehen – mit einem Highlight auf dem Dach: einer Aussichtsplattform. Auf alten Fotografien ist zu sehen, wie auf dieser Terrasse Menschen stehen und den Blick über Günzburg schweifen lassen. Doch dieser Ausblick ist seit vielen Jahren verwehrt – die Luke nach oben ist verschlossen. Die schiefe Holztreppe auf das Dach könnte womöglich noch original sein, sagt Wiedemann. Diese Dachterrasse wieder zu nutzen, sei eines seiner Ziele.

Dieses historische Bild zeigt das ehemalige Röntgen-Laboratorium der einstigen Privatklinik. Bild: Bernhard Weizenegger

Zurück auf den Boden der Tatsachen. Um die bis zu 100 Parkplätze zu realisieren, könnte eine zweigeschossige Tiefgarage die Lösung sein. Sicher ist, dass die Bäume auf dem Areal wegen des Bauvorhabens gefällt werden müssen. „Wir stehen mit dem Bund Naturschutz und der Grünen-Stadtratsfraktion deswegen in Kontakt und schauen, wie wir das mit den Ersatzpflanzungen hinbekommen können“, sagt Wiedemann.

Arbeiten für Wohnraum an der Dillinger Straße in Günzburg könnten 2025 beendet sein

Die Nachfrage nach Wohnraum in Günzburg ist ungebremst. Laut Wiedemann liegen bereits mehr als 20 Anfragen von Interessenten für die neuen Wohnungen vor – und das, obwohl er ihnen keinerlei Pläne zeigen kann. Bis das Projekt fertiggestellt ist, werden noch Jahre vergehen. Bis Sommer könnte ein städtebauliches Konzept vorliegen, dann geht es an den (vorhabenbezogenen) Bebauungsplan. Die Bauarbeiten könnten bestenfalls Ende 2022 beginnen. Eine Fertigstellung bis 2025 hält Wiedemann im Bereich des Möglichen.

Ein Blickfang ist diese Villa an der Dillinger Straße in Günzburg. Vor allem die beiden Erker-Türmchen prägen das denkmalgeschützte Gebäude aus dem Jahr 1878. Bild: Bernhard Weizenegger

Dem geschäftsführenden Gesellschafter liegen historische Gebäude im Allgemeinen und die Hänle-Villa im Besonderen am Herzen. „Ich wurde hier in der ehemaligen Klinik als kleiner Junge operiert und musste lange einen Gips tragen“, sagt Wiedemann und lacht. Auch deshalb arbeite er mit viel Herzblut und Leidenschaft an dem Projekt. „Brachflächen gefallen mir nicht, ich möchte die Stadt entwickeln. Als gebürtiger Günzburger liegt mir die Stadt am Herzen“, verdeutlicht der Unternehmer.

Diese innerstädtische Entwicklung treiben er und Weißenhorner voran. In den vergangenen Wochen wurden die nicht mehr genutzten Zimmer auf dem Areal ausgeräumt und der Unrat entsorgt – mehr als drei Dutzend Container waren es. In manchen ehemaligen Krankenzimmer seien noch Betten und Schränke gestanden, erzählen die beiden Geschäftsführer. Es sei wie eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit gewesen. In wenigen Jahren sollen die Neubauten stehen – mit der 140 Jahre alten Villa im Mittelpunkt.

