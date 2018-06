vor 27 Min.

In Unterknöringen dreht sich alles um die Harmonika

Experten stimmen und reparieren auf Wunsch. Außerdem können am Freitag und Samstag 30 neue Instrumente ausprobiert werden.

Unterknöringen Ein Wochenende rund um die Harmonika gibt es am heutigen Freitag, 8. Juni, und morgigen Samstag, 9. Juni, im Gasthof Adler in Unterknöringen. Dort finden zwei ganz besondere Veranstaltungen für Musikfreunde statt.

Zum vierten Schmidt-Harmonika-Event reist Harmonikabauer Franz Schmidt aus Weinitzen bei Graz an. Mit dabei ist auch der Stimm-Meister des Unternehmens Wolfgang Wittigayer. Im Gepäck haben die beiden rund 30 Neu-Instrumente, die ausgestellt sind und nach Herzenslust Probe gespielt werden können. Während ihres zweitägigen Aufenthalts führen die Experten auch kleinere Reparaturen und Stimmarbeiten an Harmonikas durch. Dafür wird um eine kurze Anmeldung über die Telefonnummer 0043/31322068 oder per Mail an office@steirische-harmonika.de gebeten. Am Samstagabend um 19 Uhr findet dann im Gasthof Adler das 13. Musikantentreffen der Harmonika- und Musikfreunde Schwaben statt. Musizieren darf Jeder – egal mit welchem Instrument oder ob Anfänger oder Fortgeschrittener. Moderiert wird der Musikantenstammtisch von Ralf Hillinger.

Themen Folgen