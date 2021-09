Interview

12:00 Uhr

Landesgartenschau Günzburg: „Der Mehrwert für das Stadtbild ist unbezahlbar“

Plus Die Stadt Günzburg will eine Landesgartenschau in die Region holen. Der Aschaffenburger Landrat Alexander Legler hat dies vor Jahren getan. So fällt seine Bilanz aus.

Von Till Hofmann

Sie haben 2015 eine Gartenschau in Alzenau, damals als Bürgermeister dieser Stadt, mit organisiert. Bereits die Jahre zuvor musste vieles rechtzeitig angegangen und vorbereitet werden. Wie sieht Ihr Fazit im Rückblick aus?

