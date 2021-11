Europaletten vom Hof einer Firma in Jettingen-Scheppach gestohlen

Offenbar mit mehreren Lkw-Fahrten haben Unbekannte 25 Paletten von einer Firma in Jettingen-Schepach entwendet. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Wie erst jetzt bekannt geworden ist, hat ein bislang unbekannter Täter in der Zeit vom 1. bis 29. Oktober circa 25 Europaletten aus dem Hinterhof einer Firma an der Siemensstraße 2 in Jettingen-Scheppach gestohlen.

Täter haben die Paletten in Jettingen-Scheppach nach und nach gestohlen

Vermutlich seien die Paletten bei mehreren Taten mit einem Lkw abtransportiert worden, berichtet die Polizei. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Burgau, Telefon 08222/9690-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)