Gartenbank in Jettingen-Scheppach aus dem Hof gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Jettingen-Scheppach eine Gartenbank aus einem Hof gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstag hat eine 61-jährige Frau Anzeige bei der Polizei erstattet, dass ihre Gartenbank aus ihrem Hof in der Mooslethstraße in Jettingen-Scheppach entwendet worden sei. Als möglichen Tatzeitraum nannte sie die Nacht von Freitag auf Samstag. Die Bank hatte einen Wert von etwa 100 Euro.

Eine Absuche der näheren Umgebung verlief ergebnislos. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau entgegen. (AZ)