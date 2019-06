08.06.2019

Josef Hartmann ist jetzt Ehrenmitglied

Die Deffinger Schützen zeichnen treue Kameraden aus. Große Anschaffung geplant

Ehrungen und der Rückblick von Schützenmeister Anton Gollmitzer auf ein vielseitiges Vereinsjahr standen im Mittelpunkt der Generalversammlung beim Schützenverein Deffingen. 2. Schützenmeisterin Alexandra Mayer erinnerte außerdem an zahlreiche außersportliche Ereignisse wie Kinderfasching oder Teilnahme an der Dorfolympiade der Schladminger-Freunde.

Im Sportbericht präsentierte der 1. Sportleiter Stefan Mayer die sportlichen Veranstaltungen und Ergebnisse des letzten Jahres. Die Schützen nahmen an zahlreichen Veranstaltungen teil, auch am Oktoberfest-Landesschießen in München und der Günzburger Stadtmeisterschaft und am Gau- und Kreisschießen. Einzelne der Deffinger Schützen waren bei den schwäbischen und auch bei den bayerischen Meisterschaften dabei. Im Rundenwettkampf vertraten sechs Mannschaften den Verein in verschiedenen Ligen. Das Dorfschießen war auch im vergangenen Jahr eine gelungene Veranstaltung für das ganze Dorf.

Finanziell stehen die Schützen gut da, wie Kassenwart Bernhard Miller berichtete. Das sei auch im Hinblick auf die geplante Anschaffung einer elektronischen Schießanlage erfreulich, sagte Schützenmeister Gollmitzer.

Auch treue Mitglieder ehrten die Deffinger Schützen. Für 25 Jahre im Bayerischen Sportschützenbund BSSB wurden Kurt Dölle, Jochen Großklaß, Martin Mayer und Stefan Mayer ausgezeichnet. Seit 40 Jahren sind Matthias Faul und Bernhard Mayer aktive Mitglieder des Schützenvereins Deffingen, als passive Mitglieder seit vier Jahrzehnten wurden Martin Deminger und Siegfried Fahrenschon geehrt.

Bei der Versammlung wurde außerdem das langjährige Mitglied Josef Hartmann zum Ehrenmitglied ernannt. Für vordere Plätze bei der Gaumeisterschaft wurden diese Schützen ausgezeichnet: Peter Bader, Martin Mayer und Patrick Roth. (zg)

