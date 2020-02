vor 50 Min.

Judith Hornung erhält den Trommlerorden

Warum ihr diese große Ehre in Burgau zuteilgeworden ist

Was ist der Höhepunkt beim Trommlerball der Burgavia? Es ist die Verleihung des Trommlerordens – die höchste Auszeichnung für einen Fasnachter in der Markgrafenstadt Burgau. Judith Hornung wurde am Gumpigen Donnerstag diese Ehre zuteil und sie darf sich nun in den Kreis der Burgauer Trommlerordensträgerinnen und Trommlerordensträger einreihen.

Schon als Mädchen habe sie immer viel mit der Fasnacht verbunden, hob Pauline Binder, die Trommlerordensträgerin 2019, in ihrer Laudatio hervor. Judith Hornung war Trainerin bei der Burgavia, choreografierte und studierte Markgrafentänze und Shows ein und sie ist seit mehr als 20 Jahren mit den Narrate Pflaster unterwegs. Sie werde diese heiß begehrte Ehre in guten und auch in schlechten Tagen tragen, versicherte sie, sogleich auf der Trommel trommelnd, die ihr Fredi Hins, der den Trommler-Albert am Donnerstagabend vertrat, samt dem Orden überreicht hatte. (wpet)

