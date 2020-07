vor 20 Min.

Kanäle in Rettenbach werden generalsaniert

Eine Kanalnetzberechnung soll Aufschluss über den Zustand und die Leistungsfähigkeit des Systems geben. Das ist geplant.

Der Rettenbacher Gemeinderat hat am Montag im Schützenheim getagt, somit stand die Gemeindehalle dem FC Reflexa Rettenbach zur Verfügung. Zunächst aber war Stille eingekehrt: Die Räte hatten sich für eine Gedenkminute für Hans Peter Albrecht, Unternehmer und Ehrenbürger der Gemeinde, erhoben. Er war vergangene Woche verstorben (wir berichteten).

Hauptthema an diesem Abend: die Generalsanierung der Entwässerungseinrichtung. Eine große Aufgabe, die die Gemeinde für lange Zeit beschäftigen werde, um auch in Zukunft über ein funktionierendes Kanalnetz zu verfügen, so Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast ( CSU). Die Gesamtlänge des Netztes beträgt immerhin rund 22000 Meter. Umgerechnet bedeute dies ein Kapital in Höhe von mehr als 16 Millionen Euro, erklärte Ralph Mimler von der Firma Riwa.

Eine bauliche Zustandsbewertung des Gesamtkanalnetzes im Hinblick auf Dichtheit, Standsicherheit und Betriebssicherheit sowie die Einteilung in Schadensklassen wurde bereits durchgeführt. Daraus ergibt sich für kurzfristig durchzuführende Maßnahmen in Netzabschnitten mit dem größten Sanierungsbedarf eine grobe Kostenschätzung in Höhe von knapp 900000 Euro. Eine hydraulische Kanalnetzberechnung soll Aufschluss über die Leistungsfähigkeit geben, um auch bei Abschnitten, die aufgrund von hydraulischer Überlastung erneuert oder mit einer größeren Rohrdimension versehen werden müssten, entsprechende Maßnahmen durchzuführen.

Firma wird mit Gutachten beauftragt

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Firma zur Erstellung eines solchen Gutachtens zu beauftragen. Zugleich wird sie die Gemeinde bei der Sanierung in offener oder geschlossener Bauweise planerisch begleiten, mit dem Ziel, aus den verschiedenen Sanierungsvarianten, die für eine optimale Nutzungsdauer geeignetste auszuwählen. Ein Fahrplan, bei dem die Gemeinde Jahr für Jahr die Maßnahmen festlegen könne, so Mimler. Parallel dazu soll für die Erstellung eines Struktursanierungskonzepts beim Wasserwirtschaftsamt Donauwörth ein Förderverfahren beantragt werden, aus dem rund 32000 Euro an Fördermitteln hinsichtlich der Planungskosten bereitstehen.

In der Vergangenheit hatte sich der Rettenbacher Gemeinderat bereits mehrmals mit einem Standort für einen Mobilfunkmasten beschäftigt. Beim Bauhof oder beim Schlauchturm der Feuerwehr in Rettenbach hatte sich ein solcher aus technischen Gründen als nicht geeignet erwiesen. Am Montag setzten sich die Räte mit einem Bauantrag der Telekom für die Errichtung eines 40 Meter hohen Stahlgittermasten auf der Kuppe zwischen Harthausen und Rettenbach auseinander. Damit soll vor allem im Bereich des Ortsteils Harthausen eine Verbesserung der Funkverbindung erzielt werden.

Diskussion über einen Mobilfunkmasten

Martin Ostermeyer (UWR) zeigte Bedenken, ob dies für Harthausen tatsächlich etwas bringen würde und Franz Feil (CSU) merkte an, dass es sich an dieser Stelle im Hinblick auf das Landschaftsbild um einen sehr markanten Punkt handle. Er würde es begrüßen, wenn der Mast nicht ausschließlich der Telekom vorbehalten wäre, meinte Werner Brenner (CSU). So fiel letztlich auch die Entscheidung des Gemeinderats aus: Unter der Vorgabe, dass auch andere Anbieter den Masten nutzen dürfen und um das Landschaftsbild damit entsprechend zu schützen, wurde dem Bauantrag mehrheitlich zugestimmt.

Dem Bauantrag der Firma Reflexa wurde ebenfalls das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Dieser umfasst die Erweiterung der Hallen im nördlichen Bereich des Firmenareals um zwei Produktionshallen und eine Versandhalle auf einer Grundfläche von rund 6000 Quadratmetern. Weiter soll an der Ostseite des Geländes und mit dem dort angrenzenden Feldweg eine Umfahrt entstehen. (wpet)

Themen folgen