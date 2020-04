vor 3 Min.

Kirchengemeinde macht Ostergeschenke am Gartenzaun

Die evangelische Kirche stellt in Günzburg kleine Überraschungen bereit. Für Kinder ist der Ostermontag interessant.

Von Lara Schmidler

Die evangelische Kirchengemeinde in Günzburg hat sich in Zeiten von Vorsichtsmaßnahmen wie dem Mindestabstand eine kleine Besonderheit ausgedacht: Seit 1. April hängen am Zaun des Gemeindehauses in der Augsburger Straße 31 kleine Päckchen und Karten, die Passanten mitnehmen dürfen.

Es handele sich dabei um Bibel- und Psalmworte sowie ganz einfache Texte, erzählt Pfarrer Friedrich Martin. „Wir wollen den Vorübergehenden Mut machen und ein tröstendes Wort in einer nicht ganz einfachen Zeit spenden.“

Idee von anderen Kirchengemeinden übernommen

Entstanden sei die Idee, als alle Veranstaltungen und Gottesdienste eingestellt werden mussten. „Wir wollten trotzdem etwas für all diejenigen tun, die Halt und Stärkung suchen“, betont Martin. Orientiert habe man sich dabei an anderen Kirchengemeinden, die diese Idee bereits umgesetzt haben. Die Päckchen kommen gut an – bereits mehrfach musste nachgefüllt werden.

Und auch die Mitarbeiter des evangelischen Kindergartens, unter der Leitung von Martina Dittmayer, zeigten sich begeistert und schlossen sich der Aktion an. Sie fertigten ähnliche Päckchen für Kinder an und hängten sie dazu. Der Inhalt: verschiedene Bastel- und Spieleanleitungen, Lieder und weitere Ideen für die Beschäftigung zu Hause. Damit sollen die Eltern, die ihre Kinder den ganzen Tag betreuen, entlastet werden. „Es gibt Kinderpackerl, Ferienpackerl und Osterpackerl“, zählt Martin auf.

Ersatz für den Minigottesdienst für die Kleinen

Letztere erwarten die Kinder am Ostermontag. „Normalerweise findet an diesem Tag der Minigottesdienst für die Kleinen statt“, erklärt der Pfarrer. Dieser müsse natürlich wie alle anderen Veranstaltungen ausfallen.

Stattdessen können sich die Kinder beim Osterspaziergang eines der „Osterpackerl“ mitnehmen, in dem die biblische Ostergeschichte in kindgerechter Form sowie eine Kleinigkeit zum Osterbasteln auf sie warten.

