vor 51 Min.

Kleines Jubiläum für die Offinger Radlertankstelle

Am 1. Mai jährt es sich zum zehnten Mal, dass die Offinger Donau-Radlertankstelle geöffnet hat. Herbert und Liane Schwegler versprechen für diesen Tag zahlreiche Aktionen, darunter ein „Hau den Lukas“ und eine Spende an die „Kartei der Not“.

Von Peter Wieser

Offingen „Hallo. Griaß Di“, grüßt Liane Schwegler freundlich aus dem Imbisshaus heraus. Es ist kurz vor Mittag an diesem Tag und die ersten Gäste sind bereits da, einige Gruppen, Rentner, aber auch Handwerker, die sich in die Mittagspause begeben. In diesem Jahr hat die Offinger Donau-Radler-Tankstelle zum zehnten Mal ihre Saison eröffnet.

Begonnen hatte es mit einigen Biertischen und einem Verkaufswagen, aus dem Liane und Herbert Schwegler, beide damals noch berufstätig, am 1. Mai 2010 das erste Radler und die erste Currywurst reichten. Geöffnet war zunächst nur an den Wochenenden, im August dann schon täglich.

Ein Treffpunkt für Jung und Alt direkt neben der Donau

Aus dem kleinen Imbiss ist inzwischen ein beliebter Biergarten direkt neben der Donau entstanden, Treffpunkt für Jung und Alt, für Einheimische und Gäste aus der ganzen Welt. Alles in Eigenregie. Ganz so unproblematisch verlief das Ganze allerdings nicht: Um die Radlertankstelle nach einer Genehmigung für zunächst drei Jahre auf Probe weiterzuführen, mussten Auflagen wie die Versorgung mit Strom und Wasser, aber auch die Abwasserentsorgung, erfüllt werden. Auch der Bebauungsplan musste geändert werden, es kam zu Verzögerungen, die dazu führten, dass 2013 die Radlertankstelle anstatt gleich zu Beginn der Radlersaison erst Anfang Juni öffnen konnte.

Das gehöre inzwischen der Vergangenheit an, sagt das Radlertankstellenehepaar und erinnert dabei an die Unterstützung durch den Markt Offingen. Unterstützung gab es auch von anderer Seite. Bis 2015 sei die Radlertankstelle ein reiner Familienbetrieb gewesen, fährt Liane Schwegler fort. „Ohne die Mithilfe der Familie wäre es gar nicht gegangen. Und ohne den Radl-Trend und den E-Bike-Boom hätten wir möglicherweise ebenfalls keine Chance gehabt.“

Die Begegnung mit einem Australier bleibt in Erinnerung

Der Großteil der Gäste komme zwar aus der Umgebung, aber es gebe immer wieder nette Begegnungen mit Radwanderern vom direkt daneben vorbeiführenden Donauradweg. „Die freuen sich wie die Schneekönige, wenn sie bei uns a Plätzle finden“, sagt Liane Schwegler. Die Schweglers erzählen von dem Australier mit Uralt-Fahrrad samt Anhänger und einem Didgeridoo, zu späterer Stunde habe er das Instrument ausgepackt und alle hätten um den runden Tisch getanzt.

Esel seien ebenfalls schon da gewesen – keine Drahtesel, sondern richtige und in Begleitung zweier Männer auf einer sechstägigen Eselstour. „Bei uns ist jeder Tag ein Highlight“, bemerken sie. Kein Tag sei wie der andere.

Einen Traum haben die beiden noch

Das nächste steht am 1. Mai an – mit Blasmusik, Ochs am Spieß, Hüpfburg und vielem mehr. Auch einen „Hau den Lukas“ wird es geben. Die Leute sollen eine Spende machen, auf den Lukas hauen und bekommen einen Preis, erklärt Liane Schwegler. Dabei gehe es nicht um die kräftigsten Schläge, sondern: „Einfach draufhauen, wichtig ist die Spende“, fügt sie hinzu. Den Betrag wollen Liane und Herbert Schwegler an die Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, weitergeben.

„Uns geht’s gut und dann sollen auch die etwas davon haben, denen es nicht so gut geht“, betonen sie. „Wir sind zufrieden, wenn es so weitergeht wie bisher“, erklärt Herbert Schwegler. Einen Traum haben beide aber: Eine Badetreppe in die Donau und ein Anlegesteg für Bootfahrer: „Dann könnten die Gäste die Donau noch mehr erleben.“