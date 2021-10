Polizei stoppt alkoholisierte Autofahrer in Kötz, Günzburg und Riedheim

Bei drei Verkehrskontrollen am Donnerstag hatten Autofahrer zuvor zu viel Alkohol getrunken. Sie erwarten Fahrverbote und empfindliche Geldstrafen.

Stark unter Alkohleinfluss stand ein Autofahrer, den eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion (PI) Günzburg am Donnerstagabend bei Ebersbach kontrollierte. Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Mann Alkohol zu sich genommen hatte. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Bei dem Fahrer ordneten sie eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher. Zudem leiteten sie gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes eines Vergehens der Trunkenheit im Verkehr ein.

Mann fährt alkoholisiert und ohne Führerschein

Im Leipheimer Stadtteil Riedheim wurde von Beamten der PI Günzburg am Donnerstag ein Autofahrer kontrolliert, der ebenfalls alkoholisiert am Steuer saß. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Der Autofahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Im Rahmen der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Autofahrer erwartet einen Monat Fahrverbot

Bei einer weiteren Verkehrskontrolle in der Parkstraße in Günzburg zog eine Streifenbesatzung der PI Günzburg am Donnerstagnachmittag einen weiterein alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr. Eine Überprüfung ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Gegen den Mann leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein. Ihn erwarten ein Fahrverbot von mindestens einem Monat und ein Bußgeld von mindestens 500 Euro. (AZ)