Corona wird bleiben, aber: Erobern wir die Normalität zurück!

Plus Die Corona-Pandemie hat uns verändert. Und das nicht zu unserem Besten, wie der Kommentator findet. Aber es gibt einen Weg zurück in die Zukunft - hin zur Normalität.

Corona hat uns alle kirre gemacht. Das Virus belastet uns nach wie vor – im schlimmsten Fall, indem wir uns mit dem Erreger angesteckt haben und die Krankheit ausbricht (was hoffentlich nicht geschehen möge). Aber selbst wenn Tests, denen man sich unterzogen hat, glücklicherweise stets negativ ausgefallen sind und ein nicht unbedeutender Teil der Bevölkerung inzwischen geimpft ist, bleibt doch vieles Negative aus der Vergangenheit haften. Dazu zählen widersprüchliche Erkenntnisse und falsche Versprechen politischer Entscheidungsträger, dazu gehört eine beispiellose Einschränkung der Freiheitsrechte. Damit ist die persönliche Bereicherung Einzelner in einer Notsituation gemeint (Stichwort: Maskenaffäre). Und damit ist auch ein diffuses Gefühl angesprochen, das sich aus Fragen speist, auf die es noch keine Antworten gibt: Kommt im Herbst die vierte Welle? Wie stark breitet sich die Delta-Variante aus? Gibt es bald weitere Mutanten, die irgendwann einmal nicht mehr auf die gängigen Impfstoffe ansprechen?