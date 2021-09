Auffrischungsimpfungen gegen Corona jetzt auch im Kreis Günzburg möglich

Wer sich für eine Auffrischungsimpfung im Landkreis Günzburg wo anmelden beziehungsweise wohin wenden kann und wer sich noch gedulden muss.

Sogenannte Dritt- oder Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus sind mittlerweile auch im Landkreis Günzburg möglich. Die Gesundheitsministerkonferenz hat konkretisiert, für welche Personengruppen Drittimpfungen in Betracht kommen: Dies sind die sogenannten vulnerablen Gruppen, also Personen mit Immunschwäche, Pflegebedürftige und über 80-Jährige.

Diese Personen sollen nach dem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz vorrangig durch ihre behandelnden Hausärzte eine Auffrischungsimpfung erhalten und sich dorthin wenden.

Ausbrüche in Heimen sollen vermieden werden

Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeeinrichtungen werden durch die mobilen Impfteams der Impfzentren im Landkreis versorgt, teilt das Landratsamt mit. Das Land Bayern will damit präventiv gefährdete Gruppen schützen, um zu vermeiden, dass in Heimen wieder vermehrt Ausbrüche stattfinden, weil möglicherweise die Immunantwort der Menschen dort nachlässt.

Personen, die laut Ständiger Impfkommission (Stiko) nicht zur Priorisierungsstufe 1 oder 2 gehören und eine Auffrischungsimpfung erhalten wollen, müssen sich vorerst noch gedulden, bis es eine Empfehlung der Stiko gibt. (AZ)